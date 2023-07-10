華航6月營收創新高 Q3看旺全航線訂位率已破8成

華航 (2610-TW) 今 (10) 日公告 6 月合併營收達 175.42 億元，月增 21.22%，年增 42.13%，創單月新高，其中，客運收入 122.52 億元，也刷新單月新紀錄，反映運能逐漸恢復，且市場需求轉強；展望後市，華航表示，暑假全航線訂位率皆超過 80%，樂觀看待。

華航第二季合併營收為 471.91 億元，季增 10.54%，年增 28.05%，為單季新高，上半年合併營收約 898.83 億元，年增 21.33%，也寫下同期新高。

華航說明，6 月客運營收年增躍升 8 倍，其中，東北亞營收呈現大幅成長趨勢，大洋洲旅運人次也顯著增加，是客運收入增長幅度第二大區域，挹注整體客運收入。

展望後市，華航正全力布局北美和歐洲長程航網，爭取高收益直飛客源，也積極增班迎接 7-8 月旺季，目前暑假全航線訂位率皆超過 80%，看好下半年客運需求。

貨運方面，華航說明，由於 6 月普遍為傳統貨運淡季，且全球經濟景氣仍未見復甦，因此第二季末艙位需求不明顯，惟 6 月整體表現仍優於 2019 年同期。

華航認為，下半年預期庫存狀況將逐步去化，貨運需求漸趨穩定，已提前布局消費性電子產品、電子商務、汽車材料、鮮活蔬果等空運主力貨源。

華航透過新闢航點搶攻市占，7 月 18 日將開航台北 - 布拉格航線，每周提供 2 個往返班次，8 月 26 日起開航高雄 - 金浦航線，每周 3 班直達首爾市區機場，高雄出發首爾航班將達每周 10 班，9 月 18 日起也將新開台北 - 熊本航線，每周 2 班往返。