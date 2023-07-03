華航深化歐洲航網 攜手義航共掛班號

華航 (2610-TW) 今 (3) 日宣布，攜手義大利航空 (ITAAirway) 於 CI075/076 台北 - 羅馬航線共用班號，並擴大聯營至其他義大利內陸航點，藉此深化雙邊市場布局，華航強調，後續仍將積極擘劃歐洲航網版圖。

由於疫後旅運需求暢旺，華航看好台義市場潛力，每周提供 3 班直飛台北 - 羅馬航線，採用新世代長程航線主力機型 A350 飛航，設有 32 席豪華商務艙、31 席豪華經濟艙和 243 席經濟艙座位。

華航指出，直飛羅馬航線與義航合作，除了可增添營運力度，也強化義大利內陸可及性，旅客可經由羅馬延伸至內陸多個熱門航點，包括威尼斯、杜林、熱那亞、佛羅倫斯、波隆納等地。

華航深耕歐洲市場逾 40 年，7 月 18 日將新闢第 6 個全新航點捷克布拉格，其他歐洲航點還有義大利羅馬、奧地利維也納、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹和英國倫敦，每周提供近 30 個飛往歐洲的航班，是台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

不僅如此，華航已與同為天合聯盟 (SkyTeam) 成員的荷蘭航空、法國航空、西班牙歐洲航等共用班號，經自營航點延伸至英國、法國、西班牙境內其他城市，共擴展 16 個航點。

而華航同步與德國鐵路合作，可由法蘭克福延遠至德國境內 13 個城市，以穩健互惠的聯營策略，拓展歐洲市場。

華航正全面搶攻歐洲與東南亞經台灣的中轉商機，除開航宿霧、峴港和清邁，每周超過 150 班往返東南亞，也與多家航空公司合作共用班號，包括與印尼航空聯營台北 - 新加坡、峇里島航線，以及雅加達、峇里島至澳洲雪梨和墨爾本；與曼谷航空新增合作清邁轉至渡假勝地蘇美島和普吉島等。