〈財報〉漢堡王和Tim Hortons同店銷售大增 Restaurant Brands上季業績佳

Restaurant Brands International (RBI-US) 周二 (8 日) 發布財報，漢堡王和 Tim Hortons 第 2 季同店銷售額實現兩位數成長。

該公司股價在周二盤前交易基本持平。

該公司截至 6 月 30 日當季業績如下：

●調整後每股獲利 85 美分，高於 Refinitiv 分析師預期的每股 77 美分

●營收 17.8 億美元，略高於估計的 17.5 億美元

Restaurant Brands 第 2 季淨利 3.51 億美元，合每股 77 美分，高於去年同期的 3.46 億美元和每股 76 美分；不計項目，該公司每股獲利 85 美分。

淨銷售額成長 8.3% 至 17.8 億美元。在 Tim Hortons 和漢堡王強勁成長的推動下，Restaurant Brands 本季同店銷售額成長 9.6%。

Tim Hortons 同店銷售額成長 11.4%，高於 StreetAccount 預計的 6.5%。該咖啡連鎖店在加拿大本土市場的同店銷售額成長 12.5%。

漢堡王同店銷售額成長 10.2%，超出預期的 5.3%。該公司正在美國試圖重振品牌，當地同店銷售額成長了 8.3%。

該季 Restaurant Brands 花費 1000 萬美元為漢堡王在美國做廣告；還投資 1100 萬美元用於餐廳升級，包括翻修。Restaurant Brands 計劃斥資 4 億美元幫助漢堡王在轉虧為盈的過程中重返本土市場。

Popeyes 同店銷售額成長 6.3%，高於預期的 3.5%。

Firehouse Subs 是 Restaurant Brands 旗下最新成員，同店銷售額成長了 2.1%。