高盛：未來兩年利息負擔加重 企業恐進行裁員減支

高盛 (Goldman Sachs) 表示，大型企業不太可能永遠避免利率上升的影響，尤其是在未來兩年將有約 1.8 兆美元公司債到期的狀況下，這意味著企業可能開始啟動裁員等撙節計畫。

由 Jan Hatzius 領導的高盛經濟學家團隊表示，以當前高利率為現有到期債務進行再融資的企業，恐面臨更高債務成本，該行預估企業利息支出將在 2024 年成長 2%，2025 年大增 5.5%。

高盛對 1965 年以來的上市公司數據進行分析，結果發現，企業通常會將利息方面的沈重負擔，轉化為人力成本和資本支出的削減行動。

根據高盛分析結果，每增加 1 美元的利息支出，企業將減少 10 美分的利息支出、20 美分的勞動力成本，其中有半數是裁員，另一半為減薪。

在這樣的背景下，高盛預估這可能導致 2024 年美國新增就業人數每月減少 5000 人，2025 年減少 1 萬人。

綜觀整體債務，高盛追蹤了今年稍晚到 2030 年這段期間的公司債到期狀況，預估將有 1.8 兆美元的公司債在 2025 年底到期。

和屋主一樣，許多美國大型企業也趁著低利率環境大量借貸，避免受到聯準會 (Fed) 過去 16 個月來的升息行動影響。不過因企業通常會錯開債務期限，盡可能壓低整體借貸成本，這也意味著 2026 年前到期的債務規模將持續增加。

與此同時，即使部分經濟學家預估 Fed 將在明年春季降息。然而，因勞動力市場意外強韌，導致通膨居高不下且經濟蓬勃，Fed 官員依舊認為利率可能在更長一段時間內維持在較高水平。