Fed理事鮑曼：Fed恐需要進一步升息才能降低通膨

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，美聯準會 (Fed) 可能需要進一步升息，才能夠降低通膨。

鮑曼表示，有鑑於美國通膨仍高、消費者支出強勁、房地產市場反彈以及勞動力市場持續供不應求可能推升物價，她支持 Fed 進一步升息 25 個基點。

鮑曼表示，恐怕需要進一步升息，才能使通膨率降至設定的 2% 目標。她還表示，貨幣政策並不是既定路線，數據若是顯示通膨已經降溫，Fed 未來仍應繼續提高聯邦基金利率。

鮑曼也說，近期通膨取得了一些進展，但是當局將持續關注相關數據，以了解通膨正在朝著 2% 的目標有意義地下降。同時也將關注消費者支出放緩的跡像以及勞動力市場狀況。

最近的通膨數據顯示取得顯著的進展，Fed 首選的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數，6 月同比上漲 3%，低於去年同期的 7%。此外，剔除食品和能源成本後的核心 PCE 在幾個月一直停留在 4.6% 後，降至低於預期的 4.1%。

不過，瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金 (Thomas Barkin) 日前也說，即使近期數據顯示物價壓力明顯緩解，但美國通膨率仍然過高。

芝加哥聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則說，Fed 需要隨機應變，決定政策利率是否有足夠的限制性。在下次的 FOMC 會議之前，還會有更多經濟數據出爐，目前看來 Fed 在軟著陸的這條路上走得不錯。