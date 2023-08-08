香港首富李嘉誠為何七折甩賣樓盤？背後原因居然是這些

香港首富李嘉誠旗下長實集團 (01113-HK) 七折賣房的消息，被指向當地房市投入一枚「深水炸彈」。

日前長實集團公布香港油塘「親海駅 II」建案共 132 戶價格單，每平方英尺價格約 1.5 萬港元，均價回到七年前。

據《財聯社》報導，多位受訪專家認為，長實香港七折賣樓背後，與建案地段，以及市場情況變化下自身銷售策略調整，均有一定關係。

建案地段不佳

「該建案位於香港的工業區，位置比較偏遠，配套不完善，且建案附近多為倉庫，並非成熟的居住區域，目前周邊商業等相關生活配套並不齊全。」香港一家投行分析師表示。

滙生國際融資總裁黃立冲說，「親海駅 II」七折賣房引起市場關注，但需要指出的是，該建案的軟肋是周邊為工業用地。黃立冲說：「在周邊拿地的其他開發商都沒有動工，交通設施和配套不足。」

一家國際知名房產咨詢公司高層也指出：「建案附近還有其它基建，預計接下來很長時間周邊將會處於工地狀態。」

香港房市面臨多重挑戰

從市場層面來觀察，長實香港建案七折賣房的市場背景是，香港房市正處於新一波調整周期。

在仲量聯行香港主席曾煥平認為，香港房市正經歷自 2008 年以來最長調整期，且尚未見底。

第一太平戴維斯分析師也說，今年香港住宅市場正面臨崎嶇復甦，而市場面臨的重大挑戰是供過於求。

第一太平戴維斯的數據顯示，未來四年，香港可能有超過 100,000 個一手單位可供出售，但每年對一手物業的需求預估僅 18,000 個單位。

「綜合住宅供求狀況，香港的納稅人口出現幅度不小的下降，這意味著購房的需求出現了下降。住宅市場購買力下降，供應量還在不斷增加，這種情況下，也就不難理解長實為何會透過降價銷售來刺激需求。」黃立冲說。