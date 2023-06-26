李嘉誠第三代低調登場 95後孫女李思德正式亮相

香港首富李嘉誠家族第三代低調登場，長和集團主席李澤鉅長女李思德，正式加入家族上市企業，出任長實企業業務發展部經理，並於上周五（23 日）首次就集團收購案做出公開回應。

長實今年 5 月透過子公司 WELLNESS UNITY LIMITED 收購英國房地產投資信托基金 Civitas Social Housing，總收購價約 4.85 億英鎊。長實在上周五發出的新聞稿特意引述李思德的回應，她說：「很高興已取得逾 64% Civitas Social Housing 已發行股本。由於反應理想，集團決定將是次交易的表決權水平由 75% 下調至逾 50%。是次收購要約將繼續維持一段時間。與此同時，我們將籌備進行財務結算的行政程序。」

李嘉誠家族第三代共有七名成員。李澤鉅與妻子王儷橋育有三女一子，長女李思德、次女李思穎、三女李燕容、幼子李長禧均已成年。李澤楷則與女星梁洛施育有三名兒子，長子李長治，次子與三子是雙胞胎，分別是李長軒及李長亨，仍在求學階段。

李思德的英文名字是 Michelle，出生於 1996 年，2017 年畢業於倫敦國王學院（King"s College London）。2018 年 5 月，李思德獲委任為慈山寺董事。慈山寺由李嘉誠出資，2003 年動工，歷時十余年竣工，最具特色的是該寺有一座巨大觀音像。

2018 年 12 月底，李思德進一步出任李氏家族私營地產公司兆豐地產董事職務，參與家族起家的本地房地產生意。兆豐地產是李嘉誠的私人生意，從 2000 年開始，一直都是李嘉誠和李澤鉅、李澤楷父子以及另一位元老出任董事，董事局直至 2018 年才出現近 20 年首次變動，就為了委任長孫女李思德擔任董事。

李嘉誠今年已 94 歲，自 2018 年 5 月起退居幕後，僅擔任長江實業及長江和記實業資深顧問，近年較少出席公開活動，只偶爾在一些慈善活動上亮相。李澤鉅和李澤楷早已獨當一面，李澤鉅主要負責長和系業務，李澤楷打理自己的富衛集團及電訊盈科集團的生意。

