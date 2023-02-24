李嘉誠蟬聯香港首富 香港前50大富豪整體資產縮水

美國《富比世》（Forbes）雜誌 2023 年香港 50 大富豪榜出爐，李嘉誠以 390 億美元財富蟬聯榜首，但香港前 50 大富豪總資產縮水至 3,240 億美元。

李嘉誠以 390 億美元財富再度登上榜首寶座，總資產較去年增加 30 億美元。雖然長江和記實業的股價因業績不振而下跌，但此利空被他在能量飲料製造商 Celsius 的持股抵消。在百事可樂宣布投資 Celsius 5.5 億美元後，激勵 Celsius 股價去年全年飆漲近 40%。

人稱「四叔」的房地產大亨李兆基位居第二。不過，由於房地產市場不景氣，他的身家減少 11% 至 303 億美元。展望未來，李兆基旗下恆基兆業地產，正迅速推動在中環海濱建造一座價值 146 億美元商業地標的計畫。

自 2020 年以來，已故富豪鄭裕彤之子鄭家純一直排名第三。他與家族共有的財富增加 25 億美元，擴大至 289 億美元。主因是市場對黃金珠寶的需求上升，帶動他的周大福珠寶集團股票大漲近 20%。

按百分比計算，今年身家漲幅最大的是莊佳誠（Jean Salata） ，他的財富翻了一倍，增至 59 億美元。去年 10 月，他把自己的霸菱亞洲投資基金，賣給總部位於斯德哥爾摩的私募股權巨頭殷拓集團（EQT）。

另一位大贏家是航運大亨蘇海文 （Helmut Sohmen），他的 BW 集團受益於強勁貨運市場，其財富估計激增 53% 至 55 億美元。

今年唯一的新面孔，是地產開發商協成行集團的聯席主席方文雄，他接替已故父親方潤華的位置。馮國經和馮國綸兄弟則時隔四年重返榜單，主要是丹麥航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）在去年 8 月以 36 億美元的企業價值，收購他們的利豐集團子公司利豐物流。

在 50 位上榜富豪中，近半數大亨的財富縮水，前 50 位富豪的總資產從 3,280 億美元降至 3,240 億美元。其中最明顯者是智慧手機玻璃蓋板製造商伯恩光學（Biel Crystal）創始人楊建文和林惠英夫婦。由於全球智慧手機需求下降，該公司延後 IPO，這對創始人夫婦的財富也減半至 44 億美元。

另一位財富嚴重縮水的是去年首次上榜的人工智慧（AI）公司商湯科技共同創始人、大學教授湯曉鷗。他的身家隨著公司持續虧損而驟降近 60% 至 25 億美元。

由於今年上榜財富門檻略有上升，有兩位去年的上榜者因此跌出榜單。其中一位是電動工具製造商創科實業（TechTronic Industries）共同創始人鍾志平。因為投資人擔憂其主要市場美國的需求疲弱，該公司股價受到影響。