深水炸彈！李嘉誠突然大拋售 折價30% 香港房市巨震？

香港首富李嘉誠七折拋售房子的新聞，宛如香港房市裡的一枚「深水炸彈」，震動餘波甚至傳導到深圳河對岸。

據《財聯社》報導，長江實業旗下油塘東源街新建案「親海駅 II 」，上周四（3 日）公布首張價單，其中最便宜的開放式單位實用面積 210 平方呎，扣除 18% 折扣後，折實售價 290 萬港元，折實呎價 13,810 港元。

值得注意的是，此價格不但較周圍二手房便宜三成，更將房價拉回七年前。

雖然油塘在九龍，但距離香港島只有一站地鐵，有香港民眾認為，這個建案之所以能吸引全香港甚至中國民眾的目光，是因為「這是以屯門的價格買靠近港島的海景房」。

「親海駅 II 」地處油塘工業區，周圍已有不少屋齡 4～17 年的住宅，這些住宅的平均呎價為「親海駅 II 」首批出售單位均價的 97%～136%。

為何長江實業集團要折價賣房？房地產行業從業人員鄭先生表示，其實這次便宜賣房有很多原因，首先就是前面的魚市場有重建風險，其次是用料和電梯比率，住宅有很多人共用兩個電梯。另外，長江實業可能也想減倉，可能會有其他投資的回報率比房地產高。

中原地產房仲人員說，油塘都是工業區轉型成住宅區，「親海駅 II 」旁邊有魚市場和水泥廠，魚市場已經確定拆除，改建住宅，可能會擋住「親海駅 II 」的海景。

事實上，長江實業近年來一直有「向香港房市投放『深水炸彈』」的舉動。這裡的「炸彈」比喻其以低於市價出售旗下新建住宅，定價較同區建案或二手樓有 10% 以上的折讓。例如，今年 3 月開價的屯門飛揚第二期，當時推出的首批單位，折實呎價由 11,042 至 13,972 港元，最低呎價創周圍片區三年新建案新低，被形容為「深水炸彈價」、「放血價」。