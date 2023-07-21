KKR以13億美元收購Chase 擴大化學投資組合

KKR & Co (KKR-US) 周五 (21 日) 表示，將以涵蓋債務在內價值約 13 億美元的全現金交易收購化學品製造商大通公司 (Chase Corporation)(CCF-US)，以幫助這家私募股權公司增強其在特種化學品領域的持股。

大通公司股價在周五盤前交易下跌 1.5%。

根據交易條款，KKR 將以每股 127.50 美元的價格購買大通公司所有已發行普通股，比該股最後收盤價低 0.3%，但比 6 月 9 日《華爾街日報》首次報導大通正在考慮出售的消息高出 3.6%。

大通公司生產黏合劑和塗料等化學品，用於汽車、電子和能源市場等產業。

KKR 一直在大肆進行收購，以擴大其在科技、醫療保健、房地產、能源和信貸領域的資產和業務組合。它上月同意收購 PayPal (PYPL-US) 在歐洲的先買後付貸款，金額高達 400 億歐元。

閥門和泵製造商 Circor (CIR-US) 也準備以 17 億美元將自己出售給 KKR。

KKR 工業投資團隊負責人 Josh Weisenbeck 表示：「我們期待通過開發令人興奮的新產品、執行戰略收購以及為不斷成長的終端市場客戶提供服務，支持大通的下一階段增長。」

該交易預計將於 2023 年第 4 季完成。