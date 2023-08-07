PayPal推出穩定幣「PYUSD」 推動加密貨幣支付

根據多家外媒體周一（7 日）報導，美國支付巨擘 PayPal 推出一款美元穩定幣「PayPal USD」（PYUSD），以促進數位貨幣在支付和轉帳中的應用。

PYUSD 穩定幣是由 Paxos Trust Co. 發行，由美國存款、短期公債和類似的現金等價物完全支持。該幣與美元掛鉤，並逐步向 PayPal 在美國的客戶逐步開放。

消息傳出後，PayPal(PYPL-US) 周一早盤股價上漲 1.16%，每股暫報 63.48 美元，延續盤前漲勢。過去 12 個月來隨新冠疫情時期的線上支付激增消退，PayPal 的股價迄今下跌 33%。

外媒報導指出，透過 PYUSD，PayPal 執行長 Dan Schulman 正在尋求鞏固自家公司在數位支付領域的主導地位，依賴技術來實現即時和低成本的轉帳，而無須中央中介。Schulman 說，隨時間推移，新的穩定幣將成為整個支付基礎的一部分。Schulman 準備在未來幾個月辭職。

PayPal 區塊鏈和數位貨幣團隊負責人 Jose Fernandez da Ponte 受訪時表示，公司現在認為監管環境正在朝著更清晰的方向發展，並且由於市場的集中度，對替代穩定幣的需求正在上升。

美國眾議院金融服務委員會上月提出一項監管加密或幣的法案，而該案獲得北卡羅萊納州共和黨員 Patrick McHenry 的支持。

McHenry 在周一的聲明表示，PYUSD 表明，如果在明確監管下發行，穩定幣將替支付系統帶來希望。明確的監管和強而有力的消費者保護措施對於讓穩定幣充分發揮其潛力來說非常重要。

穩定幣是一種和美元等資產掛鉤的加密貨幣，目前已存在近十年，旨在保護其免受劇烈波動的影響，主要被用來交易員在交易所之間轉移數位資產，不過在消費者支付方面的進展有限，另外幣圈的波動讓用數位資產進行支付或作為價值儲存困難重重。

根據 CoinGecko 數據顯示，目前流通的穩定幣價值約 1,260 億美元，其中規模最大的是 Tether Holdings Ltd. 的 USDT。

值得一提的是，PYUSD 的發行商 Paxos 受到紐約州金融服務廳（NYDFS）的監管，因此該穩定幣將是紐約州的監管產品。去年 6 月，PayPal 獲得監管機構頒發的本地加密貨幣產品許可證。

PayPal 執行長 Schulman 表示，當時公司準備引入 PYUSD，與美國監管機構和決策者進行廣泛的討論。

另外，從 9 月開始，Paxos 將發布報告，詳細說明支持 PYUSD 的資產，而且 Paxos 還將發布由會計師事務所對 PYUSD 儲備資產進行的第三方認證。