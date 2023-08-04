財報季新趨勢：資本支出大增 取代股票回購

美股第 2 季財報季業績展現出一種新趨勢：上市公司 CEO 選擇將更多獲利投入到企業擴張的項目中，而不是回饋股東。

美國銀行估算，第 2 季美國企業資本支出增幅的中位值爲 15%，在已公布資本支出計畫的上市公司中，四分之三支出規模高於分析師 7 月的預期水平。

而企業的股票回購自 5 月以來一直低於季節性趨勢水平。第 2 季業績顯示，標普 500 成分股的淨回購規模較比一年前銳減 36%。股市研究機構 Birinyi Associates 的數據顯示，今年前 7 個月美國企業公布的計畫回購規模約爲 7000 億美元，較去年同期初減少 15%。

高盛策略師預計，今年標普 500 成分股的回購規模將是 2020 年來首次低於資本支出規模。

市場認爲，這種現金分配的轉變出現在銀行的信貸收緊、股票回購受抑制，以及人工智慧 (AI) 充滿無處不在的吸引力之時，企業對工廠和科技的投入理所當然激增。

投資顧問公司 Washington Crossing Advisors 資深投資組合經理人摩根蘭德 (Chad Morganlander) 認爲，企業的資本投資最近回升是受到多種因素驅動，既有 AI 熱潮，又有美國政府提振基礎建設和潔淨能源等計畫。

不過，回購「失寵」可能不會很快成爲趨勢。因爲今年初以來的回購減少主要由小企業推動，而且去年美國企業的回購剛創下新紀錄。Birinyi 數據顯示，標普 500 成分股中的大型企業回購只減少了 4%，而且還有總額 1.2 兆美元的已授權回購金額尚未動用。

Birinyi 研究總監魯賓 (Jeff Rubin) 評論指出，真正的關鍵是企業留下多少資金用來投入自有項目。他並不擔心今年回購規模較去年略有下降，因爲去年的規模相當高。

彭博產業研究策略師亞當斯 (Gina Martin Adams) 則預計，今年年底前後幾個月的企業資本支出成長率會放下降。

她指出，至今大部分企業支出都集中在科技領域。除非與 AI 相關的支出推動總體資本支出反彈，否則，企業營收成長降溫將意味着今年底前的資本支出將疲軟。