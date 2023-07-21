英國6月零售銷售月增0.7% 優於預期

官方周五 (21 日) 公布數據顯示，受異常炎熱天氣和食品銷售反彈的提振，英國 6 月份零售額增長超過預期。

英國國家統計局指出，英國 6 月零售銷售較前月增長 0.7%，高於預期 0.2% 和前值 0.1%。與去年同期相比則下降 1.0%，也優於經濟學家預測的下降 1.5%。

扣除汽車燃料後的英國 6 月核心零售銷量月增 0.8%，優於市場預期月增 0.2%，年減 0.9%，降幅小於市場預期降 1.6%。

英國國家統計局首席經濟學家 Grant Fitzner 表示，零售銷售強勁增長，食品銷售從額外銀行假期的影響中反彈，部分原因是天氣好，百貨商店和家具店也表現強勁。

英國家庭 5 月份在超市的消費減少，可能是因為慶祝查爾斯國王加冕帶來了額外公共假期，導致他們在餐館就餐的次數增多。

數據公布後，英鎊兌美元匯率上漲，收復 1.2900 關卡。

英國家庭一直承受著通膨飆升的壓力，去年通膨率達到 11.1%，創下 41 年來的新高，今年 6 月份則達到 7.9%，儘管明顯放緩，仍是所有已開發經濟體中最高的。

產業機構英國零售協會表示， 6 月份零售支出指標比去年同期增長 4.9%，其中燒烤食品和花園家具，在英國經歷了有紀錄以來最熱的 6 月份後表現強勁。