專家：美國房價10年大漲行情可能即將告一段落

耶魯大學經濟學教授席勒 (Robert Shiller) 表示，一旦 Fed 停止升息周期，美國房價長達 10 年的漲勢可能最終結束。

根據標普 Case-Shiller 全美房價指數，自 2012 年以來，房價穩步上漲。

席勒表示，「對升息的恐懼影響了人們的想法。不僅僅是屋主，新買家也想在利率進一步上升之前入市。」「他們想要鎖定最佳利率，所以這對市場產生了積極的影響。但這波行情即將結束。」

他指出，該指數反映出過去 6 個月的「不尋常行為」，並表示房價「原本看來不錯，然後開始上漲」。

根據另一個指標 Black Knight 房價指數數據，美國 5 月房價創下歷史新高，經季節性調整後全國房價較 4 月上漲 0.7%。

席勒說，「我認為人們不知道該如何看待『Fed 將做什麼？』的情況。」

Fed 在 6 月會議上表示，可能會進一步收緊貨幣政策，但步伐將慢於 2022 年初以來貨幣政策的升息速度。

席勒表示，「自幾年前開始，利率就一直急劇上升。我認為人們有一種感覺：漲得夠多了。」他並補充說，軟著陸是有可能的，不過它不太可能是「完美」的。

不過，他也補充說，他「並不驚慌」，因為近期房價上漲的部分原因「只是季節性的」，像是房價通常在夏季上漲。

Fed 定周三 (26 日) 召開會議；經濟學家普遍預期升息 25 個基點。