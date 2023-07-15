不只1000人！幣安傳年底前恐全球裁員多達3000人

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）現任員工透露，公司正在裁員，以因應司法部正在進行的調查。

該知情人士透露，幣安此次全球裁員行動將持續至年底，總規模達 1500 至 3000 人，而根據《華爾街日報》周五報導，目前已有 1000 名員工按計畫被解聘。

該員工表示，司法部的調查恐令公司自根本上重塑，如果幣安選擇與司法部和解，可能得面臨數十億美元的賠償。

據路透報導，聯邦檢察官一直在權衡幣安受到的違規洗錢和逃避制裁的指控，這些指控恐令幣安或創始人趙長鵬難以繼續獲得運營許可證。

幣安發言人駁斥裁員 3000 人的說法，稱該裁員範圍的上限數字「根本不正確」。

該發言人表示：「公司正為下一個主要牛市週期做準備，因此很明顯必須關注整個組織的人才密度，以確保公司的彈性和活力。這行動不是單純公司精簡縮編，而是重新評估我們的關鍵職位上是否有合適人才和專業知識。」

過去幾個月，幣安面臨著重大的監管挑戰，且因涉嫌不當處理客戶資產以及在美營運一家非法、未註冊的交易所而遭美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 提告。

幣安創始人趙長鵬多次否認對該交易所的不利說法，但自遭美國監管機構提告以來，幣安已有數億美元的資金外流，以及多位關鍵高層離職。