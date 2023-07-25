〈財報〉擴大阿茲海默藥物上市力道 百健同時宣布裁員1000人

百健公司 (Biogen Inc)(BIIB-US) 周二 (25 日) 表示，隨著公司擴大阿茲海默病新藥的上市力道以努力恢復成長，根據最新的成本削減計畫，預計將裁員約 1000 人，約占員工總數的 11%。

投資人將希望寄託在 Leqembi 身上，因為這家美國製藥商的搖錢樹多發性硬化症和脊髓性肌萎縮症 (SMA) 治療藥物，面臨著來自平價版和競爭對手藥物的激烈競爭。

百健公司股價在周二盤前交易上漲 1.3% 至 280.55 美元。

CEO 維巴赫 (Christopher Viehbacher) 在財報聲明中表示，「百健的業務正在轉型。」「雖然將在新優先的通路和新產品發布方面進行大量投資，但我們還需要減少在其他領域的投資。」

該公司曾於 4 月時表示，將暫停或終止至少 4 項實驗藥物研究，以專注於更有獲利空間的選擇，包括 Leqembi 的上市和削減成本。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 於 7 月初向百健與日本衛采 (Eisai) 銷售的 Leqembi 授予標準批准，為更廣泛的保險範圍掃清了道路。

然而，百健表示，預計與上市相關的成本可能會抵消今年「適中」的銷售。

該公司周二表示，預計新的成本削減計劃到 2025 年將減少約 7 億美元的淨營運費用。

截至去年底，Biogen 在全球擁有 8725 名員工。

該公司第 2 季調整後每股獲利為 4.02 美元，高於預期的 3.77 美元。

多發性硬化症治療藥物 Avonex 和 Vumerity 以及 SMA 治療藥物 Spinraza 銷售超出分析師的預期，而 Tecfidera 由於面臨學名藥競爭而未能達到預期。

根據 Refinitiv 的數據，Spinraza 的銷售額小幅成長至 4.37 億美元，高於預期的 4 億 3479 萬美元；而 Avonex 的銷售額為 2.203 億美元，超出預期的 2 億 1496 萬美元。