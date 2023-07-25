中國車市競爭激烈 廣汽豐田裁員千人 廣汽三菱臨時停產

日本汽車大廠豐田裁減約 1,000 名中國工廠約聘人員，日系合資公司廣汽三菱也進入臨時停產階段，並公布員工安置方案，凸顯中國車市競爭激烈。

據《新京報》報導，廣汽豐田表示，本次是正常階段性調整，對象為部分勞務派遣員工，未影響正職員工。廣汽豐田說，根據市場形勢變化，經慎重考慮，依照與勞務派遣公司的協議，停止部分人員派遣。

廣汽豐田已經與勞務派遣公司協商，確保受影響員工及時、足額獲得合法合理的經濟補償。此外，廣汽豐田也協同勞務派遣公司，為受影響員工推薦再就業崗位。

與此同時，近日中國網上也在流傳「致廣汽三菱全體員工的一封信」，信中清楚寫到，由於銷售遠未達預期，公司經營陷入困境，廣汽三菱於 6 月正式進入臨時停產階段，並公布員工安置方案。這封信的公布日期是 7 月 12 日。

對此，廣汽集團說：「上述情況屬實，廣汽三菱的股東三方正盡全力推動企業的紓困轉型工作。廣汽三菱將根據實際情況，依法依規進行人員結構的優化，並盡最大努力保障員工的合法權益。」

豐田、本田、日產等日系車廠朝電動車轉型的速度較慢，導致消費者轉向特斯拉 (TSLA-US) 、比亞迪 (002594-CN) 等競爭對手的產品，日本車廠在中國市場的銷量下降。去年豐田在中國的交車量下滑，為十年來首見。

比亞迪在 7 月 14 日發布的財報預告顯示，上半年淨利為人民幣 105 億～117 億元，較去年同期激增 192%～225%。

對於業績大增的原因，比亞迪表示，上半年新能源車行業保持快速成長，公司新能源車銷量在去年同期的高基數上強勁增長，市佔率持續擴大，繼續強化在新能源車行業的領導地位。儘管上半年汽車行業競爭加劇，但比亞迪透過不斷提升品牌力、持續擴大規模優勢及強大供應鏈成本控制能力，繼續保持良好獲利水準。