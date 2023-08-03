通用汽車自駕部門Cruise宣布與工會達成首宗機器出租車協議

通用汽車 (GM-US) 旗下機器人出租車部門 Cruise 周四 (3 日) 表示，它已簽署了無人駕駛汽車業的第一份工會協議。這是一個重要的里程碑，因為工會和機器人出租車公司歷來一直存在分歧。

該公司正在與代表電力工人和清潔工的兩個舊金山當地工會分會—國際電力工人兄弟會 (IBEW) Local 6 和服務雇員國際工會 (SEIU) Local 87 合作。

該公司表示，該協議將雇用「數十名」工人，負責建造 Cruise 的汽車充電設施並為其配備工作人員。

IBEW Local 6 業務經理道賀堤 (John Doherty) 表示：「Cruise 正為我們的會員創造新的就業機會，並為我們的學徒提供寶貴的現場經驗。」

過去工會一直對新科技持謹慎態度，因為自動化程度的提高使公司能夠減少工人數量。在汽車業，美國汽車工人聯合會 (UAW) 對發展電動車可能導致的失業表示擔憂，並在與通用汽車等底特律三大汽車製造商進行中的勞資談判中，將就業保障作為首要任務。

Cruise 表示，該公司在舊金山提供有限服務，擁有一支配備無人駕駛技術的雪佛蘭 Bolt 車隊，無人駕駛里程已累計超過 300 萬英里。它的競爭對手 Alphabet Inc (GOOGL-US) 旗下自駕技術部門 Waymo 也在舊金山提供有限服務。

Cruise 和 Waymo 都試圖將其服務擴展到整個舊金山的付費客戶，但都面臨著市政府官員的強烈反對，認為機器人出租車事故數量不斷增加。負責監管機器人出租車的加州公共事業委員會對該市的數據分析提出了質疑，並計畫於 8 月 10 日進行投票，以批准其提案，允許機器人出租車繼續在城市街道上進行廣泛測試。

一位資深汽車安全官員周三 (2 日) 表示，美國監管機構上月表示，很快將就 Cruise 於 2022 年 2 月提交的請願書做出決定；該請願書尋求允許每年配置最多 2500 輛沒有方向盤等人類控制裝置的自駕車。