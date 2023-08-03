面臨中國新能源車企步步進逼 特斯拉只剩降價促銷一招

特斯拉 (TSLA-US) 的中國市占率一再滑落，為了刺激需求，不得不依靠各種促銷和優惠措施。但在此同時，中國新能源汽車品牌的質量也逐漸提升，給特斯拉帶來了更大的競爭壓力。

在今年 1 到 5 月的中國最暢銷電動車排名中，比亞迪 Song 排第一，比亞迪秦 plus 排第二，而特斯拉 Model Y 是第三，而 Model 3 只排到第十名。

在 7 月 24-30 日中國市場新能源品牌銷量方面，比亞迪以 4.84 萬輛遙遙領先，第二名雖是特斯拉，卻只有 1.06 萬輛，不到比亞迪的四分之一；第三名埃安 0.94 萬輛、理想 0.79 萬輛、五菱 0.76 萬輛，這些車企的數據也不差。

面對中國新能源車企的步步進逼，特斯拉只得祭出降價促銷的手段，但首先，降價有個前提條件，就是降得起。

特斯拉第 2 季財報顯示，每輛車毛利平均約為 8800 美元，是比亞迪的 7 倍左右。換言之，特斯拉是玩得起降價，這與那些頂著巨額虧損的新能源車企降價行為有根本區別。

當然，特斯拉降價的主要原因是因為遭遇到越來越強大的競爭壓力，它想要逼死對手。特斯拉是 2023 年最先決定在市場上降價的新能源車企，但一番折騰下來，上半年市占率反而跌破 10%。這說明了特斯拉的競爭對手並沒有因為特斯拉降價而停滯不前。

在這種情況下，特斯拉要想擴大市占率，或者保住現有市占率，只有兩個辦法。

首先，推出一些較具有革命性意義的新科技，從競爭對手那裡搶客戶；其次，繼續降價，打擊那些財力有限的對手。但從目前的情況看，特斯拉的 4680 電池、FSD 完全自動駕駛短期內都不太可能出現在中國市場上，因此降價就成了最可靠的競爭手段。

可以說，特斯拉如果不降價，在一系列車禍與系統不明故障等事件的持續發酵下，無論是它的品牌口碑以及銷量都面臨一個嚴峻的下行局面。但藉由價，特斯拉反而贏得良心廠商的稱號，推動口碑反轉並持續上行。