中國電動車市場競爭激烈 特斯拉靠降價策略搶市佔

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 近期在中國市場的銷售狀況並不樂觀，特斯拉推出各項促銷和優惠措施，但中國本土新能源車品牌的品質也逐步上升，特斯拉面臨更大競爭壓力。

從數據上來看，今年 1 月至 5 月，中國最暢銷的電動車排名中，比亞迪的 Song 位列第一，比亞迪的秦 plus 則位列第二，而特斯拉的 Model Y 排名第三，Model 3 則是落後到了第十名。

外媒指出，Model3 銷售落後，可能有 2 項原因，第一，特斯拉旗下電動車 6 年造型從未改款，消費者恐怕已經審美疲勞。第二，中國國產新勢力崛起，除了比亞迪外，小鵬、理想、蔚來也都在爭搶特斯拉的市占。並且中國國內車企推出的價格實惠、智慧化技術以及軟體都更符合國內市場的偏好。

為了應對激烈的競爭環境，特斯拉施行了降價策略。有報導指出，根據特斯拉第二季財報，單車毛利潤約為 8800 美元，相當於比亞迪的 7 倍左右，也就是說，特斯拉能夠承受降價，與那些頂著巨額虧損的新勢力降價行為有根本上的區別。

特斯拉是 2023 年最先決定在中國市場上降價的新能源電動車，然而，上半年該公司的市佔率反而跌破 10%，表明競爭對手們並沒有因特斯拉降價而停滯不前。

在此情況下，特斯拉若要擴大市佔，抑或是保住現有市佔，恐怕只能推出一些具有革命性意義的新技術，來吸引新的客戶。或是，該公司維持降價策略，來打擊財力有限的競爭對手。

從目前的情況來看，特斯拉的 4680 電池、FSD 完全自動駕駛技術，難在短期內於中國市場上推出，降價因此成最可靠的競爭手段。