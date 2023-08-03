激發「香港號」發展動能 李家超提四個必須

香港貿發局和香港七大商會共同主辦的「激發香港『興』的動能座談會」，周三（2 日）在香港會議展覽中心舉行，特首李家超表示，要激發「香港號」列車的發展動能，必須做到以下四點：

第一、必須主動對接國家發展戰略，融入國家發展大局。隨着世界經濟重心東移，面對百年未有之大變局，香港更要擁抱國家快速發展的龐大機遇，為經濟帶來新動能。

第二、必須擴展暢通便捷的國際聯繫，對區域和國際多邊合作做出貢獻。李家超說，目前全球最大的自由貿易協定是 RCEP，香港正積極爭取早日加入，為工商界帶來商機。

第三、必須在國際舞台上善用話語權，講好香港的故事。李家超說，將繼續率團出訪海外，以開放態度加強與新興經濟體合作，並強化香港作為聯繫中國與國際市場的重要橋梁作用。

第四、必須團結動員所有能量，為香港這個共同家園奮鬥。「我有信心，我們團結整個社會的力量，加上國家對我們的無限支持，和國際上開放的無窮機遇，香港定能再創高峰，更旺更興。」李家超說。

李家超致辭時表示，「興」的古漢字本來就有合眾人之力、一起發力的意思。「我們今天書寫『興』字的時候，開首的筆劃就是先寫中間的『同』字。同心合力，同為香港開新篇，就是為香港『興』激發動能的康莊大道。」他說。

這場座談會由香港貿發局及香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港總商會、香港工業總會、香港中國企業協會、香港中華出入口商會、「一帶一路」總商會主辦，香港政府和香港中聯辦為指導單位。