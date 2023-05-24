國泰航空爆歧視非英語旅客 公司三度道歉 李家超表態

香港國泰航空 (00293-HK) 空姐歧視非英語旅客事件持續延燒，香港特首李家超周三（24 日）表示，已向國泰航空高層表示此事屬「嚴重事件」，不容再次發生，國泰航空也為此三度道歉。

李家超在周三表示，為旅客在 5 月 21 日國泰航班 CX987 上的經歷感到痛心。他說涉事空服員的言行傷害香港和中國民眾的感情，破壞香港的尊重、有禮文化和價值觀。

李家超並說，已經向國泰航空行政總裁林紹波表示此事件屬「嚴重事件」，國泰航空需檢討，不容再次發生。

日前一名自稱在香港生活 11 年的網友，在微博上發文，表示他在 5 月 21 日搭乘國泰航空從成都飛往香港時，有空服員歧視非英語旅客。該網友說，當時他剛好坐在最後一排，聽見空服員聊天內容，期間空服員不斷用英語、粵語抱怨乘客：「If you cannot speak blanket in English, you cannot have it」（如果你講不出毛毯的英文， 就不配有毛毯）、「Carpet is on the floor」（地毯是鋪在地上的）。

該網友說：「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』空服員拿毛毯，結果反被取笑。」

香港運輸及物流局局長林世雄也在周二深夜表示，為國泰航空部份機組人員的不當言論感到十分痛心，並說此事件嚴重違背香港的待客之道、一貫價值觀及道德標準。林世雄說，已向國泰航空表達高度關切，並要求管理層立刻改善。

國泰航空更為此三度道歉。周一晚，國泰航空發布聲明，表示深表歉意，將嚴肅處理。周二下午，國泰航空再次發布聲明，表示高度重視此事件，已在第一時間聯繫旅客，目前已暫停有關空服員的飛行任務，展開內部調查，於三日內公布處理結果。

國泰航空於周二晚間第三度發布聲明，表示林紹波代表國泰航空，向受影響乘客和社會各界表示誠摯歉意，並表示完成調查，依據公司規章制度，對三位涉事空服員予以解聘。

林紹波並說，為避免再次發生類似事件，「我將親自領導跨部門的工作小組做出全面檢討，重新審視我們的服務流程、人員培訓和相關制度，進一步提升國泰航空的服務品質。其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務」。