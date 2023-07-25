為加入RCEP拉票 李家超率強大「香港隊」訪東協三國

香港特首李家超率團訪問東協（ASEAN）三國，周日（23 日）抵達首站新加坡，周一拜會新加坡總理李顯龍，並與當地商界領袖見面。李家超此行除了加強香港與東協的關係，也會繼續爭取香港加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

據香港頭條日報網報導，李家超周一中午與李顯龍會面，並共進午餐。李顯龍表示，歡迎李家超到來，很高興在新加坡會面。他強調，新港關係非常重要，疫情現已過去，是時候重啟雙方關係了。雙方決定恢復此前暫停的公務員交流計畫。

李家超說，香港與新加坡多年來保持密切經濟關係，「新加坡一直是我們在東協最大的貿易夥伴。2022 年，我們的雙邊貨物貿易額達 4,815 億港元。儘管受到疫情影響，2018 年以來年均增長率為 5.9%」。他也感謝新加坡支持香港早日加入 RCEP。

李家超周一上午參加由新加坡副總理、財政部長黃循財主持的早餐會，晚上出席特區政府和貿發局共同主辦的商務晚宴，與當地商界大咖交流，並與新加坡簽署七份合作備忘錄，涵蓋商貿、金融、學術研究等領域，以進一步推動兩地合作。

按行程規劃，李家超一行周二結束新加坡行程後，將轉往印尼雅加達，周四上午再前往馬來西亞吉隆坡。

李家超此行的重點之一，就是希望爭取東協國家支持香港加入 RCEP。他說，新加坡、印尼及馬來西亞曾表示支持香港加入 RCEP，「香港加入 RCEP，不但對自身有幫助，亦會對 RCEP 做出貢獻。香港有多方面優勢，例如『八大中心』發展以及推出了很多增加競爭力的新政策，希望有助於爭取東協國家支持香港加入 RCEP」。

RCEP 於 2020 年 11 月正式簽署，為全球規模最大的自由貿易協定，現有 15 個成員，包括中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭以及東協 10 國，涵蓋全球總人口與國內生產毛額（GDP）的比率超過 30%。