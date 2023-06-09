香港特首李家超：將積極推動人民幣計價港股交易

香港特首李家超周五（9 日）表示，香港有實力進一步強化離岸人民幣業務，將積極推動人民幣計價港股的發行和交易，並推動更多中國機構赴香港發行離岸人民幣債券。

港交所將在 6 月 19 日推出「港幣 - 人民幣雙櫃台」模式及雙櫃台莊家機制，據《上海證券報》報導，李家超在 2023 財新夏季峰會視訊致辭時說，將積極推動人民幣計價港股的發行和交易，並積極推動更多中國機構到香港發行離岸人民幣債券。

目前香港已經有 24 家港股上市公司申請增加人民幣櫃台，有 21 家港股公司股票確定在 6 月 19 日作為雙櫃台證券進行交易。這些雙櫃台證券港幣櫃台的日均成交易額佔港股日均總成交額的比率約 40%。

在雙櫃檯模式下，投資人可以互換同一個發行人發行的港幣櫃檯證券與人民幣櫃檯證券。兩個櫃檯的證券屬於同一類別證券，因此證券可在不改變實益擁有權情況下相互轉換。

李家超說，全球在貿易、投資、準備等方面對人民幣的需求越來越迫切，香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐，有充分條件和能力在人民幣國際化中發揮所長。

李家超並表示，香港有實力進一步強化離岸人民幣業務。去年經香港處理的人民幣貿易結算額創歷史新高，達到人民幣（下同）9.3 兆元；同年香港離岸人民幣債券（又稱「點心債」）發行規模亦創新高，衝上 3,308 億元。截至 3 月底，香港人民幣存款約 9,500 億元，全球約 75% 離岸人民幣支付經由香港處理，香港持續為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。



香港財經事務及庫務局局長許正宇周五則在第十四屆陸家嘴論壇上表示，下一步將把人民幣櫃台連到「港股通」，讓中國投資人可以直接用人民幣買港股。