〈財報〉抗癌藥物與HPV疫苗助攻 默沙東Q2營收佳、上調全年財測

美國製藥巨擘 Merck（默沙東，默克）周二（1 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受惠其兩大暢銷產品癌症免疫療法 Keytruda 和人類乳突病毒（HPV）疫苗 Gardasil 需求強勁，推動該季營收表現優於華爾街分析師預期，同時上調全年財測。

截稿前，Merck(MRK-US) 周一盤前股價受財報消息激勵上漲 1.83%，每股暫報 108.60 美元。

Merck 預估全年營收介在 586 億至 596 億美元，高於先前預估的 577 億至 589 億美元，而華爾街分析師預估為 587 億美元；不過全年每股獲利估介在 2.95 美元至 3.05 美元區間，較先前預估的 6.88 美元至 7 美元區間腰斬。

根據財報，Merck 第二季（截至 6/30）營收年增 3% 至 150.4 億美元，遠高華爾街分析師預期的 144.5 億美元；經調整後淨損 52 億美元，合每股虧損 2.06 美元，低於預期的虧損 2.18 美元；淨損 59.8 億美元，合每股虧損 2.35 美元，去年同期獲利 39.4 億美元或每股獲利 1.55 美元。

Merck 上季虧損原因是收購生技公司 Prometheus Biosciences 斥資 102 億美元的費用所致。該公司表示上季業績替全年每股獲利貢獻 0.24 美元，但受上述原因影響而抵銷。

值得注意的是，Merck 旗下明星抗癌藥物 Keytruda 第二季營收年增 19% 至 62.7 億美元，遠超分析師預估的 58 億美元，另外一款 HPV 九價疫苗 Gardasil 營收年增 47% 至 25 億美元，也遠超分析師預估的 21 億美元。該公司兩款藥物強勁銷售替，第二季營收提供有利支撐。

另外，Merck 的口服抗新冠病毒藥 Molnupiravir 的需求急遽下滑，第二季營收暴跌至 2.03 億美元，較去年同期的 11.8 億美元衰退 83%，不過仍高於分析師預估的 1.876 億美元。