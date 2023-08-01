〈財報〉新冠疫苗與藥物銷售暴跌 輝瑞Q2營收年減逾5成

美國製藥公司輝瑞（Pfizer）周二（1 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，由於新冠疫苗和抗病毒口服藥 Paxlovid 銷量暴跌，輝瑞第二季營收年減逾 5 成，同時下修全年財測。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 周二盤前股價受財報利空消息影響下跌 1.14%，每股暫報 35.65 美元。該公司今年迄今股價下跌近 30%，使其市值下降至約 2,030 億美元。

輝瑞將全年營收上限調降 10 億美元至 700 億美元，但下限仍維持在 670 億美元，而全年每股獲利則維持在每股 3.25 至 3.45 美元區間不變。

另外，儘管輝瑞預估今年新冠藥物產品銷售額將下滑，但仍維持新冠疫苗今年銷售額 135 億美元、口服抗新冠病毒藥物 Paxlovid 營收 80 億美元的預測。

值得注意的是，輝瑞也在替未來幾年營收下滑做準備，因為該公司一些暢銷藥物很快將面臨更便宜的學名藥競爭。為此，輝瑞透過數十億美元收購擴展自家產品，其中以 430 億美元收購癌症藥物公司 Seagen(SGEN-US) 加大研發支出，並預估這筆收購案能替公司帶來逾 100 億美元的風險調整後銷售額。

目前投資人聚焦輝瑞近期推出的幾款藥物最新情況，包括人類呼吸道合胞病毒以及最新版新冠疫苗，預估都在第三季（本季）推出。該公司執行長 Albert Bourla 曾在 5 月表示，新藥推出有助下半年以更快速度提升非新冠藥物的營收。

根據財報，輝瑞第二季（截至 6/30）營收年減 54% 至 127.3 億美元，低於華爾街分析師預期的 132.7 億美元，不過經調整後每股獲利報 0.67 美元，高於分析師預期的 0.57 美元。

該公司第二季新冠疫苗銷售額大幅衰退 83% 至 14.9 億美元，抗新冠病毒口服藥 Paxlovid 營收衰退 98% 至 1.43 億美元，兩種新冠病毒產品營收均不及華爾街分析師預期的 14 億與 10.8 億美元。

不過輝瑞仍對其新冠產品持樂觀態度，維持兩項產品銷售預期共 215 億美元左右不變。該公司表示，預估今年會是新冠產品銷售的低點，但明年可能會恢復成長。