〈美股早盤〉投資人靜待美製造業等經濟數據出爐 主要指數漲跌互現

美國稍晚即將公布最新製造業與職位空缺報告，可能替美國經濟軟著陸鋪平道路，同時投資人正在消化製藥巨擘 Merck（默沙東，默克）和輝瑞憂喜參半的上季財報，美股主要指數周二（1 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 80 點或 0.6%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.7%。

投資人靜待稍晚美國即將出爐的職位空缺和製造業數據以評估經濟情勢，另外開盤前多家企業財報憂喜參半，美股主要指數期貨走跌。

標普 500 指數目前距離歷史高點只有不到 5% 的距離，有跡象表明，在周四英國央行宣布利率決定和周五美國就業資料公布之前，投資者正在暫停投資。另外科技巨擘蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜公司 (AMZN-US) 本周將公布上季業績。

個股方面，美國超導（American Superconductor）(AMSC-US) 開盤股價漲逾 50%，延續盤前一度暴漲 150% 的強勁漲勢。

此前美國勞倫斯伯克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL）論文表示，LK-99 理論上有超導高轉變溫度的特徵，不過其他一些科學家於復現 LK-99 的超導體特性出現了不一致的結果，有的稱能復現，有的稱不能復現。此外，投資者需注意，美國超導這間公司主要提供風電和電網行業的電力系統和電網的解決方案的業務。

雖然市場普遍預估聯準會（Fed）9 月升息的機率很小，但今年有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比表示，自己對 9 月升息與否持公開態度。他是 FOMC 中的鴿派委員。

截至台北時間周二（1 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 0.84%，至每股 315.93 美元

Meta 正準備最早於下月推出一系列展示不同個性的人工智慧（AI）聊天機器人，以提高其社交媒體平台的參與度。據三位知情人士透露，Meta 一直在設計聊天機器人原型，這些機器人可以以人類口吻與近 40 億使用者進行對話。這可以幫助 Meta 更好的替使用者提供更相關的內容和廣告。Meta 每年 1,170 億美元的收入中，大部分來自廣告。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 0.39%，至每股 35.92 美元

美國製藥公司輝瑞（Pfizer）周二美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，由於新冠疫苗和抗病毒口服藥 Paxlovid 銷量暴跌，輝瑞第二季營收年減逾 5 成，同時下修全年財測。

Merck (MRK-US) 早盤上漲 1.08%，至每股 107.80 美元

美國製藥巨擘 Merck（默沙東，默克）周二美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受惠其兩大暢銷產品癌症免疫療法 Keytruda 和人類乳突病毒（HPV）疫苗 Gardasil 需求強勁，推動該季營收表現優於華爾街分析師預期，同時上調全年財測。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月製造業 PMI 終值報 49.0，預期 49.0，前值 46.3

美國 6 月營建支出月率預期 0.6%，前值 0.9%

美國 7 月 ISM 製造業指數預期 46.8，前值 46.0

美國 6 月 JOLTs 職位空缺數預期 961 萬，前值 982.4 萬

華爾街分析：

貝萊德國際 (BlackRock International) EMEA iShares 投資策略主管 Karim Chedid 表示，展望未來推動美股上漲的因素可能會變得更加複雜，但企業營利低谷仍未到來。儘管宏觀經濟形勢強於預期，但毫無疑問 Fed 的緊縮政策正開始發揮作用。

奧本海默資產管理公司 (Oppenheimer Asset Management) 周二對標普 500 指數做出了最樂觀的預測。該公司預計，隨 Fed 貨幣政策接近轉折點，美國經濟保持彈性，股市將進一步走強。

該公司首席投資策略師 John Stoltzfus 將標普 500 指數的年底目標位上調至 4,900 點，意味著年底前還有 7% 的上漲空間。倘若他的預測成真，標普 500 指數今年將上漲約 28%，創歷史新高，自 2019 年以來最佳表現。

Stoltzfus 還說，標普 500 指數成分股漲勢的擴大表明，從 2022 年 10 月低點出現的牛市將持續到 2024 年。