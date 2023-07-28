〈房產〉運動風潮起 中正區運動中心周邊住宅單價破百萬元最高貴

在後疫情時代，民眾更加注重健康，也帶動一股運動風潮，房仲業者依據實價登錄資訊彙整近一年台北市 12 個運動中心周邊 1000 公尺內房市交易價量，發現最高貴運動宅是中正運動中心，住宅每坪價格破百萬元，而交易最熱絡的則是中山運動中心，近一年交易量 484 件居冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，以住宅單價來看，中正運動中心周邊住宅近一年單價為 100.6 萬元，是 12 個運動中心中唯一單價破百的運動宅，其次則是松山運動中心，周邊住宅每坪 96.2 萬元居次，而信義運動中心位居第三，周邊住宅每坪 91.1 萬元。前三名均已突破單坪 90 萬元大關。

陳金萍指出，中正運動中心周邊學校、醫院、政府機關林立，毗鄰捷運台大醫院站；松山運動中心鄰近捷運台北小巨蛋站與敦北商圈；信義運動中心鄰近捷運象山站、捷運世貿 / 101 站與台北 101 商圈。居住在周遭的民眾，不僅有運動中心可以使用，還能享有便利的交通和完整的生活機能，房價相對較高並不意外。

而房價最為親民的則是文山運動中心，周邊住宅每坪 53.6 萬元，陳金萍補充，文山運動中心鄰近捷運萬芳醫院站，坐落於萬芳生活圈，有學校、醫院及綠地，屬於典型的住宅區，周邊房價親民實惠，適合首購自住的購屋族參考。

若從交易量來看，中山運動中心近一年周邊房市交易量達 484 件全市最高，平均房價每坪 70.3 萬元，鄰近捷運雙連站、中山站，交通便捷。加上鄰近新光三越百貨與南西商圈，商業興盛人口匯聚，周邊生活機能佳，是台北市房市交易熱門地段。

交易量居次的則是松山運動中心，近一年交易量 363 件。松山運動中心前身為聽障奧運的比賽場地，最大特點是具有一座符合國際標準的深水游泳池以及比賽用正式跳台，吸引不少喜愛游泳民眾的目光。由於鄰近捷運小巨蛋站及雙捷運南京復興站，還有敦化國中小明星學區加持，以及台北小巨蛋、微風百貨及台安醫院聚集，優秀的生活機能，讓周邊房地交易始終維持一定水準。

陳金萍表示，運動中心場地設備相對齊全、課程多元，對於周邊沒有運動公共設施的社區住戶而言，可以用低廉的成本享受多元的體育服務，是運動中心受民眾歡迎的很大原因，對於喜愛運動的購屋族群，不妨可將運動中心周邊的物件納入考慮。