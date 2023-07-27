〈房產〉天母地緣買盤支撐穩健成交 中古豪宅總價創社區新高

去 (2022) 年台北 10 大高單價豪宅集中在大安、信義、中山等蛋黃區，但不讓台北市區豪宅專美於前，今年以來台北天母豪宅也成交表現亮眼，據最新實價揭露，「天母富邦」、「力麒天沐」等中古豪宅成交也創社區新高，專家分析，主要在天母地緣買盤支撐穩健成交。

最新實價揭露，屋齡已 15 年的「天母富邦」，5 月有 4、5 樓戶成交約 1.43 億元、每坪 110.4 萬元，總價創社區新高；至於天母新穎豪宅「力麒天沐」5、6 月有兩筆交易，其中 7 樓交易總價 1.21 億元、每坪 120.1 萬元，買家為私法人公司；另一筆為 10 樓交易，總價約 1.28 億元、每坪 122.6 萬元。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「天母富邦」總價創新高的戶別，為頂樓的樓中樓戶，又有加蓋花園，實際使用空間大，加上社區屋主大多惜售，少有屋主釋出，且每戶規劃少見的 40 公分樓地板高度，加強隔音效果，建築設計精緻，應是拉高房價的主因。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察今年上半年大天母地區的億元級豪宅交易，排除親友等關係人交易後，目前共有 7 筆，總銷金額約 10.8 億元，去年上半年則有 8 筆交易，總成交金額約 14.1 億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於今年實價登錄尚未完整揭露，量能可能還有變化，但上半年天母豪宅交易量已與去年同期相差無幾，顯示天母豪宅買氣相對穩定，觀察去年天母成交的豪宅，不乏「華固天鑄」、「國泰天母」等逾 2 億元的高總價物件，拉高總銷金額，單價則落在 107-167 萬元之間；而今年目前為止，成交的豪宅包括「仰哲」、「遠雄陽明」、「天母一莊」、「國泰天母」、「天母富邦」、「力麒天沐」等，總價都在 2 億元以下，單價落則在 93-144 萬元上下，不論單總價，價位區間都比去年同期略低。

張旭嵐分析，台北市豪宅推陳出新，近年豪宅交易多半集中在市中心，尤其是指標新案林立的信義區，其他區域由特定建商所興建的新豪宅，也頗吸引高端客的目光，相較之下，推案較少的天母選擇有限，超高總價的新豪宅也相對稀缺；但天母有外僑學校坐落，且區域環境具有異國特色，整體氛圍鬧中取靜，對具有國際背景的企業主，以及區域認同度高的在地人而言，仍深具吸引力，買家也以長期持有為主，使近期的交易價量相對平穩。

第一建經研究中心副理張菱育指出，雖然今年 7 月平均地權條例修正案上路，不少私法人為了趕新制上路前的末班車，紛紛以私法人名義購置不動產，但今年上半年，天母地區仍不乏以自然人名義購置住宅的案例，主要是天母買家多半具有地緣性，且以自用為考量，受政策的影響較淡，加上部分買方為資深企業股東，在上半年股市開紅盤的情況下，獲得不錯的處分利益與股利分配，促使資金充沛的高資產族，將部分資金投入不動產中。