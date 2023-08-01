〈勞動基金績效〉勞動基金也搭AI熱潮 廣達躍居勞退基金前10大持股

勞動基金運用局今 (1) 日公布今年上半年勞動基金持股明細，包括新舊制勞退基金前 10 大持股前兩名皆為台積電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)，而在 AI 熱潮驅動下，讓廣達 (2382-TW) 也擠進前 10 大持股行列。

勞動基金每半年都會循例公布前 10 大持股明細，新、舊制勞退基金今年上半年持股標的與去 (2022) 年下半年大同小異，前兩名仍由台積電、台達電分別排名冠、亞軍。

新制勞退基金持股前 10 大個股，台積電 28.33% 居冠、台達電 4.08% 居次，其他分別為鴻海 (2317-TW)3.95%、廣達 3.08%、中華電 (2412-TW)2.68%、富邦金 (2881-TW)2.53%、聯發科 (2454-TW)2.33%、國泰金 (2882-TW)2.04%、兆豐金 (2886-TW)1.61%、中信金 (2891-TW)1.43%。

舊制勞退基金持股前 10 大個股中，台積電持股 31.99% 居冠、台達電持股比 5% 居次，其他包括中華電、兆豐金、台塑 (1301-TW)、鴻海、統一 (1216-TW)、廣達、富邦金及台泥 (1101-TW) 也是舊制勞退基金布局標的。

對於廣達躍居前新舊制勞退基金 10 大持股，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金是以市值為計算基礎，因此個股上漲、其他個股沒漲，就會帶動持股比增加，反之持股標的下跌，持股比也會下降，強調持股比重並非增持或減持。

勞動基金受惠於台股走揚，使得今年前 6 月收益數 4709.8 億元，創史上同期新高，6 月收益數 1780.8 億元，則是史上第三高。



