〈房產〉高齡化社會 上半年全台房產繼承移轉達3.85萬棟 創同期高年增21%

內政部公布上半年全台繼承移轉達 3 萬 8,584 棟，創統計以來同期新高，與去 (2022) 年同期相比大增 21.3%，觀察繼承在整體移轉中所占比重可以發現，今年上半年全台移轉登記共 22 萬 9,551 棟，繼承移轉占比達 16.8%，跟去年同期繼承移轉佔比 12.7% 相比，今年增加 4.1 個百分點，顯見繼承漸成台灣建物移轉主流。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，高房價與打房政策不斷，讓購屋交易大幅減少，同時近年公告現值暴增，許多繳不起土增稅的民眾乾脆等繼承，加上台灣走向高齡化，讓繼承移轉比例逐年增加。

綜觀今 (2023) 年上半年全國移轉登記中，有 16.8% 來自繼承移轉，代表每 100 筆登記中有 16 筆是繼承，各縣市繼承移轉佔比數據中，澎湖縣有高達 41.5% 是繼承，超過買賣移轉比重，六都之中多數繼承比例低於 20%，唯獨台北市情況特殊，繼承移轉佔 23.1%，買賣移轉僅 43.7%，是六都中繼承比例最高、買賣比例最低者，北市有高房價、高購屋門檻、高齡化的「三高」，近年交易本就遲滯，加上不少個案土地增值稅驚人，繼承恐是節稅唯一解方。

郎美囡表示，相較於北市，澎湖不動產具有觀光價值，並有農變建制度的優勢，房地產以家族內傳承為主，近年交易量也不大。反觀近年來因竹科議題風生水起的新竹縣市，繼承比例都不到 15%，買賣都超過 66%，其中新竹縣繼承移轉僅 11.2%，買賣移轉高達 73.9% 全台最高，可見居民年輕化、產業帶動發展的熱門區域，不容易醞釀出等房風潮。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨戰後嬰兒潮的人口逐漸老化，預估 2025 年即將進入超高齡社會，連帶也產生許多改變，包括銀髮族的醫療商機、長照需求等，觀察市場上繼承移轉的數量也明顯增加，加上 2022 受疫情衝擊，死亡人數明顯增加，上半年繼承移轉不僅創下新高，且增長速度恐怕也是近 20 年最快速的時候，反映繼承這件事已經是一般家庭會遇到的課題。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，繼承免徵土地增值稅，由於持有期間長，其土地漲價數額往往頗為驚人，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，繼承移轉仍為顯學，但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。