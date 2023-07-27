〈房產〉想大口殺價也沒門！ 市調：北北桃新建案議價率創新低

全台今 (2023) 年以來房市人氣下滑，全台上半年房屋買賣移轉棟數 13 萬 8,942 棟，年減 18.7%，創 5 年新低，但新建案議價率仍低，據統計，北北桃今年第二季新成屋、預售屋平均議價率全創新低，台北市平均議價率約 10.36%，較去年同期下滑 1.3 個百分點。

而新北市平均議價率約 9.79%，年減 1.91 個百分點；桃園市平均議價率約 9.09%，跟去年同期相比，下滑 1.97 個百分點。

住展企研室經理成采錡表示，雖說今年來新建案市場整體人氣、買氣表現平淡，但多數新建案並沒有比較好殺價，北北桃新建案第二季平均議價率都在歷史新低點，之中台北、桃園更是連二年下滑，新建案議價空間僅約一成左右。

盤點近年數據，台北市新建案平均議價率最高紀錄出現在 2018 年，第二季議價率達 16.98%，不過 2019 年同期議價率便下滑至 15.2%，2021 年間市場熱絡，新建案開價攀高，議價率回升至 12.99%。但接下來北市議價率便連年下滑，今年第二季議價率僅 10.36％，為歷史新低點。

至於新北市新建案平均議價率，歷史最高點出現在 2017 年，第二季議價率達 15.01%，由於建案讓利後成交情況好轉，2018 年起議價率一路下滑，直至 2022 第二季，新建案的議價率小幅回升至 11.7%，但今年第二季，議價率又降至 9.79％新低。與新北相同，桃園市新建案平均議價率在今年第二季首次低於 10%，處於 9.09％的歷史低檔。

成采錡指出，新建案議價率下滑，除業者因高營建成本堅持建案價格，也與預售屋實價登錄有關。隨著房市買氣走緩，預售屋實價登錄有助於業者提出更準確的產品定價策略，為建案設定「沒讓利也賣得動」的總價範圍，加上多數消費者踏入接待中心前，會先看過實價登錄所揭露價格，因此建案合理開價有助於縮短買賣雙方議價時間，今年北台灣主要重劃區紛紛出現開價貼近區域行情的新案。

同時間，市場上也有開價過高，反而嚇退客戶、縮短新案蜜月期的建案，顯示「開高殺低」的劇情早已過時，且平均地權新制實施後，現在業者為新案開出不合理的高價，不僅會提高建案銷售難度，更可能成為出頭鳥，遭有心檢舉人士盯上，因此預料在預售屋實價登錄及檢舉獎金制度建立後，「開價嚇死人、成交笑死人」的情況將成為歷史。