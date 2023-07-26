〈房產〉今年中山區最高價 北市私校中興高中原址16.3億元成交登錄

根據最新實價資料顯示，北市中山區朱崙街 42 號的透天厝，以 16.3 億元完成交易，此地為原私立中興高中的校舍，由於市中心大面積的土地難尋，類似閒置的大面積土地，極具資產活化的效益；不過，私校退場條例上路後，私校土地與校產運用已經有嚴格規範。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到少子化等因素影響，有些學校陸續出現停招的狀況，而部分學校的校區就位處精華區內，加上基地規模大，自然會吸引開發商的目光，不過，私校土地身價不菲，政府也推動私校退場條例，對於學校法人解散清算後，剩餘財產之歸屬有明確規範。

此次實價揭露的透天厝案，是朱崙街 42 號，土地使用分區爲「住三」，交易時間為今年的 3 月，成交總價為 16.3 億元，是今年台北市中山區交易的最高價。對比上市公司達欣工 (2535-TW) 的公開訊息資料，3 月購買台北市中山區長安段一小段 454、454-1 地號等共 2 筆，土地面積折合 647.6525 坪，交易總金額 26.2 億元，主要用途則是為拓展公司土地開發業務，挹注營業收入，交易對象爲元大建設開發等。

雖然私校陸續有土地轉手的紀錄，不過應多是在私校退場條例上路前就已經發生，按規定學校法人解散清算後，除合併之情形外，其賸餘財產之歸屬，捐贈予基金、中央機關或公立學校，不動產，歸屬於不動產所在地之直轄市、縣（市）。