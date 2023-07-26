〈房產〉台中捷運通車滿2年 這2站區周邊住宅漲幅逾3成

台中捷運在 2021 年 4 月 25 日正式通車後，至今已滿 2 周年，房仲業者根據實價登錄資料，盤點 2021 年至 2023 年台中捷運共 18 站的房價表現，發現「烏日站」漲幅最多，高達 34.1%，「文心森林公園站」也超過 3 成，而「北屯區」則是有 4 站入榜，為台中捷運通車後受惠最大行政區。

台中捷運綠線是中台灣第一條捷運，路線行經北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區、烏日區等多個重要的行政區。在密集的捷運班次運行下，大幅縮短民眾通勤時間，沿線經過多處大型公園、賣場、美食街與商圈，軌道經濟效益帶動地方發展。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，盤點 2021 年與 2023 年台中捷運 18 個站點周邊住宅房價，篩選出房價漲幅前十名，「烏日站」漲幅 34.1% 居冠，2021 年平均單價為每坪 21.1 萬元，至 2023 年單價上漲至每坪 28.3 萬元，漲幅相當明顯。其次則是「文心公園站」，由每坪 27.6 萬元漲至 36.0 萬元，漲幅 30.4%，「舊社站」則以漲幅 29.4% 位居第三位。

陳金萍說，北屯區一直是台中市的核心區域，人口數也居台中市之首，因此台中捷運沿線有許多站點經過該行政區。根據實價登錄資料盤點漲幅前十名站點，北屯區就佔了 4 個席次，受惠最大。

陳金萍指出，其中，北屯區漲幅前 2 名分別為「舊社站」、「文心崇德站」，漲幅分別為 29.4% 與 19.3%。「舊社站」周邊不但有單元十二長春重劃區和十期軍功水景重劃區，使當地新成屋比例提高，還有慈濟醫院和學校等，生活機能十分便利，吸引不少有小孩的小家庭購屋。而「文心崇德站」為職棒中信兄弟的主題車站。當地有許多大型連鎖餐廳進駐，可滿足各項生活所需，加上學校林立，可說是北屯區機能最好的站點，吸引不少小資族群、首購族和新婚夫妻等購屋族群進駐。

陳金萍補充，台中捷運是全台最年輕的捷運線，軌道經濟也的確帶動周邊房市發展，與 2021 年相比，漲幅前十名的站點都上漲超過一成，顯示台中民眾「逐捷運而居」的偏好逐漸明朗。