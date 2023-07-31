石油庫存下降 國際油價漲勢添動能

路透周一（31 日）報導，由於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）多國減產，導致原油供應開始吃緊，布蘭特原油價格近期持續走高，已突破每桶 85 美元，7 月初以來累積漲逾 10 美元，逼近 4 個月高點。

摩根大通分析師本月表示，石油庫存（包括原油和燃料產品）目前在決定油價方面比美元發揮更大的作用，因為西方對俄羅斯的制裁加速以非美元結算的石油交易。

該行指出，OPEC + 集體減產和沙烏地阿拉伯 7 月開始的每日 100 萬桶單方面額外減產，正起到預期的效果，原油供應緊張局面已顯現。夏季外出需求增加，石油庫存正在快速消耗，預估布蘭特原油價格可能會在第三季末升至每桶 86 美元，隨後在第四季因庫存回升而下滑。

不過，庫存下降在地域上並不平均，美國和歐洲的庫存下降被中國和日本的庫存增加所抵銷，目前尚未出現全球陸上原油庫存整體下降的跡象。

Energy Aspects 分析師 Christopher Haines 預估，7 月庫存將相對顯著減少，到 8 月底，庫存增加趨勢將會逆轉，目前正處供應緊張邊緣，其中沙國減產加速這一進程。

諮詢公司 FGE Energy 數據顯示，美國、北歐、日本、新加坡和阿拉伯聯合大公國的柴油、航空燃料和燃油每周庫存量均低於 5 年平均水準。

另外，國際能源署（IEA）和石油輸出國組織（OPEC）都預估，今年石油需求將超過供應，下半年會出現每天數十萬桶的供應缺口。其中 IEA 數據顯示，全球石油庫存在 5 月升至 2021 年 9 月以來新高後，近期供應吃緊跡象正在顯現，尤其是在美國。

根據美國能源資訊管理局（EIA）數據，在截至 7 月 14 日的一周內，庫欣原油庫存減少 290 萬桶，為一年半來減少幅度最大的一周。另外數據還顯示，美國汽油庫存目前為 2.176 億桶，處在 2015 年來新低，比前 10 年的季節性平均水準還低 500 萬桶。

截稿前，9 月到期的布蘭特原油期貨周一上漲 0.46%，至每桶 85.38 美元；9 月到期的西德州原油期貨上漲 0.66%，至每桶 81.11 美元。