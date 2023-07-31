分析師：油市正轉向供不應求 油價上看86美元

高盛集團分析師 Daan Struyven 和 Yulia Zhestkova Grigsby 在一份報告中表示，有跡象表明石油供應正在緊縮，市場正轉向供不應求的局面，年底油價有望漲至每桶 86 美元。

報告中表示，全球石油需求在本月創下新高紀錄，同時沙烏特阿拉伯供應削減，市場面臨供不應求的情況。該行預計 12 月份布蘭特原油價格將落在每桶 86 美元，並在 2024 年第二季升至每桶 93 美元。

OPEC + 原油供應減少影響油價前景。本月初，俄羅斯副總理 Alexander Novak 表示，該國將在 8 月份每天削減 50 萬桶原油出口，沙烏地阿拉伯也表示下個月將延長供應限制。

高盛石油研究主管 Daan Struyven 表示，預計下半年將出現相當大的缺口，隨著需求達到歷史新高，第三季石油需求將接近每日 200 萬桶。

Struyven 指出，儘管美國原油產量在過去一年中大幅上升至每日 1270 萬桶，但在 2023 年剩餘時間內，產量增速將會放緩。「我們預計美國原油供應增漲將大幅放緩至每日僅 200 桶。」

國際能源署在上個月曾預估，2023 年石油需求將達到每日 240 萬桶，超越前一年的 230 萬桶的增幅。

不過，花旗集團全球大宗商品研究主管 Ed Morse 則表示，油價不太可能跌至每桶 70 美元以下，但要推高油價至每桶 90 美元上方，需要出現「不確定」事件，包括颶風在內的極端天氣事件可能改變前景。此外，投資化石燃料的障礙和需求減少正在導致更多市場波動。