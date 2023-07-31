油價有望寫1年多來單月漲幅新高 預期沙烏地將延長減產

油價周一 (31 日) 亞洲盤小幅走跌，但仍徘徊在 3 個月高位附近，預計將錄得 1 年多來最大單月漲幅。

截至格林威治時間 0632，布蘭特原油期貨下跌 30 美分，至每桶 84.69 美元，而美國 WTI 原油期貨價格為每桶 80.36 美元，下跌 22 美分。

布蘭特原油和 WTI 上周五收於 4 月份以來最高，並為連續第五周上漲，因全球石油供應趨緊以及美國升息結束的預期，支撐了價格。兩者都有望在 7 月份結束時，創下 2022 年 1 月以來的最大單月漲幅。

石油市場分析提供商 Vanda 創辦人 Vandana Hari 表示，雖然目前原油價格很像已經充分反映了美國通膨和經濟彈性的所有利多，但油價仍可能繼續小幅走高。

他補充說：「大部分強勁的買盤活動，都發生在美國交易時段，亞洲時段的買盤行動仍然相對緩慢，這是情緒不佳的表現。」

與此同時，分析師表示，預計沙烏地阿拉伯將自願減產每日 100 萬桶的行動，將再延長一個月，直到 9 月份。沙烏地阿拉伯預計將在周五舉行的 OPEC+ 會議上宣布這一消息。

高盛分析師在 7 月 30 日的一份報告中表示，「自 6 月中旬以來，油價上漲了 18%，原因是需求創歷史新高，沙烏地供應削減導致赤字回升，而且市場已經放棄了增長悲觀情緒。」

高盛仍然預計，沙烏地每天額外減產 100 萬桶的計畫將持續到 9 月份，並從 10 月份開始，將減產規模減半。

高盛維持 12 月份布蘭特原油價格預測為每桶 86 美元，並預計 2024 年第二季度價格將升至每桶 93 美元。