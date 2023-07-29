〈能源盤後〉減產見效 原油登3個月高點 連續5周收高

原油期貨價格周五 (28 日) 收在 3 個月高點，本周呈現連續第五周收高，主要係因主要產油國減產措施生效，且市場對全球經濟放緩的擔憂逐漸消退。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 49 美分，收每桶 80.58 美元。在周四最近月 WTI 首次突破每桶 80 美元關卡後，本周收高 4.6%。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 75 美分或 0.9%，報每桶 84.99 美元，本周收高 4.8%。

10 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 62 美分或 0.7%，報每桶 84.41 美元，此為交易最活躍的期貨。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.956 美元，為 2022 年 10 月 27 日以來最高收盤價，本周收高 5.5%。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.9568 美元，本周收高 7.8%。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.7%，收每百萬 Btu 2.638 美元，但本周仍見 2.6% 跌幅。

市場驅動力

WTI 和 Brent 均收登 4 月中旬以來最高點，分析師表示，包含美國聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 在內的主要央行即將或已結束一連串升息的預期心理有助於提振市場情緒。

Fed 和 ECB 本周均升息 25 個百分點，但也指示未來舉措將取決於即將公佈的經濟數據，這有助於緩解市場對進一步貨幣緊縮恐令全球陷入經濟衰退的擔憂，美國公布的經濟數據也有助於緩解緊張情緒，包括周四公布、高於預期的第二季 GDP。

由於沙烏地阿拉伯 7 月和 8 月自願減產 100 萬桶 / 日的舉措發揮作用，石油多頭預計原油將繼續受到支撐。

德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 報告指出，更重要的是沙烏地阿拉伯是否打算將減產計畫再延長一個月至 9 月底，若然，第三季石油市場的缺口將擴大，進一步推升油價。反之，若自願減產舉措突然結束，9 月產量就會激增 100 萬桶 / 日，令油價承壓。

他認為，由於至少將油價穩定在當前水準，這才符合沙烏地阿拉伯的利益，因此沙國可能不會陡然結束自願減產舉措，而是逐步撤回。

油田服務公司貝克休斯周五公布，本周美國石油鑽井平台數量減少 1 個，至 529 個。與去年同期相比，石油鑽井平台數量減少 76 個。

