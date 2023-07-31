華爾街仍信任科技股 但對AI浪潮持懷疑態度

最新調查顯示，華爾街及其他地區的投資者，押注 2023 年科技股的大漲具有持久力，不過他們對於人工智慧能否如宣傳那樣到來，依然持懷疑態度。

根據最新的 Markets Live Pulse(MLIV Pulse) 調查，514 名受訪者中，約有 77% 計畫在未來六個月內增加對科技股的投資或保持穩定。 與此同時，只有不到 10% 的人認為，科技業的泡沫很快就會破滅。

那斯達克 100 上半年的漲幅，很大一部分靠 AI 概念所賜，但調查發現，受訪者並沒有投入 AI 的採用。有約一半的人，不願意自掏腰包購買人工智慧工具，來幫助他們的個人或商業生活，而大多數人並不打算提前使用 AI 進行交易或投資。

所有這些都凸顯出，儘管 ChatGPT 炒熱了 AI 技術，但企業要想短期內從大筆投資中很快獲得利潤，還面臨重大挑戰。

Robert W. Baird & Co. 科技策略師 Ted Mortonson 說：「目前，近期的炒作已經來到盡頭。」

今年以來，由於對未來科技的需求激增，那斯達克 100 指數在蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等公司的帶動下，飆升逾 40%，預期本益比來到約 25 倍，高於過去 10 年近 21 倍的平均水準。在這個財報季，企業高管則在更多地談論人工智慧，而較少談論即將到來的經濟衰退。

與 2000 年代的互聯網泡沫時期不同，人工智慧並不完全基於猜測，因為大量的實際應用已經在進行中，儘管還處於早期階段。

行業巨頭紛紛推出新的人工智慧產品，希望藉由提高生產力的工具來吸引企業客戶。這為 Nvidia(NVDA-US) 帶來了巨大商機，Nvidia 因此上半年已上漲 200% 以上，市值達到 1 兆美元。

調查中，29% 的 MLIV Pulse 受訪者認為，Nvidia 有望在未來兩年內，從目前的第六大公司躍升至全球第二至第四大公司。

然而，即使人工智慧進入工作場所，64% 的人認為，在未來 3 年內，AI 技術仍無法成為工作核心。與此同時，高盛集團經濟學家今年早些時候估計，十分之七的美國工人的工作將受到人工智慧的影響，但其中只有一小部分人的職位會被新技術取代。