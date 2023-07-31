福特汽車示警，電動車業務將虧損45億、9檔標普成份股今晚發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 13 分)

■ 道瓊指數：下跌 -4，跌幅 -0.01% 至 35588。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -14.25，跌幅 -0.09% 至 15833.25。

■ 標普 500 指數：下跌 -0.50，跌幅 -0.01% 至 4606.00。

【今日總經數據】美國 7 月芝加哥製造業 PMI、歐元區 7 月通膨，今日發布季報的標普 500 成分股如下 (完整季報清單參考資訊)：

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二、美股盤前關注重點

1. 福特汽車示警「電動車業務將虧損 45 億美元」：福特汽車 (F.US) 近期表示，今年電動汽車業務將虧損 45 億美元，先前預期為 30 億美元，也遠高於 2022 年的虧損 21 億美元。

對此，福特汽車表示，原材料價格下跌，旗下多款電動皮卡售價調降，此外，美國電動汽車的普及速度比預期要慢所致，也因預期虧損將擴大，福特汽車不得不推遲相關生產計畫，並計畫推出更多混合動力車型。。

2. 沃爾瑪以 14 億美元收購 Tiger Global 的 Flipkart：沃爾瑪 (WMT.US) 近來不斷的在加速進軍印度，先是在 2018 年以 160 億美元的價格收購 77% Flipkart 股份，近期再以 14 億美元的價格收購 Tiger Global 在 Flipkart 的股份，沃爾瑪發言人表示，我們對 Flipkar 的未來仍然充滿信心，並且今日比我們第一次投資時更加樂觀。

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3. 寶鹼 2023 財年 Q4 季報優於預期，上漲 2.83%：寶鹼 (PG.US) 上週五盤前公布 Q4 季報，季度銷售達 206 億美元，YOY 增長 5.5%，比市場預期的高出 610M。EPS 達 1.37 美元，高於市場預期的 1.32 美元。2023 財年淨銷售額為 820 億美元，比 2022 財年增長 2%。

產品細項：有機銷售額增長 8%，高於市場預期的 6.0 %。主因本季度定價上漲 7%，有利組合的影響增加 2%，而銷量下降 1%。美容品領域的有機銷售額增長了 11%，價格上漲了 8%。

展望未來：預期 2024 財年將較 2023 總銷售額增長 3%~4%，有機銷售額增長 4%~5%。2024 年預估 EPS 將較 2023 年的 5.9 美元增長 6%~9%。資本支出預期為 2024 財年竟銷售額的 5%，調整後自由現金流生產率為 90%。預期 2024 年將支付超過 90 億美元股息，並回購 5~60 億美元普通股。

寶鹼受惠於季報優於預期，再加上上調未來展望，上週五終場上漲 2.83% 至 156.41 美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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