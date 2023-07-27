美商務部長示警 中國補貼政策恐致晶片供應過剩

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 警告，中國激進的補貼政策恐會導致晶片供應過剩，美國和盟國必須整合對外的出口管制與對內的激勵措施，以應對過剩問題。

雷蒙多周三 (26 日) 出席美國企業研究院 (American Enterprise Institute) 主辦的小組會議時表示，中國投入大量補貼資金，將導致晶片產能過剩，這是美國必須和盟國合力解決的問題。

她說，美國必須投資高階晶片產能，同時阻止最先進的技術流入中國。

雷蒙多透露，拜登政府正和產業領袖合作，並與盟國協調一套量身定制的新出口管制措施，但她拒絕透露時間表。「這些限制將以去年 10 月宣布的限制措施為基礎，會導致美國企業損失一些收入，但我們認為，為了保護國家安全，這是值得的。」

與此同時，半導體業者即將從規模 527 億美元的美國晶片法案補貼中受惠。印第安納州參議員楊恩 (Todd Young) 表示，這些出自於《晶片與科學法案》(Chips and Science Act) 的補貼項目，將幫助美國應對製造低階和高階晶片的雙重挑戰。

楊恩指出，一方面，沒那麼先進的晶片供應受阻，可能導致印第安納州等地的汽車製造廠生產受擾；另一方面，美國需要強化先進晶片的生產能力，這類晶片可用於核子潛艇。

楊恩表示，短期內的重點是確保晶片法案中經常被忽略的面向，能夠透過接下來的程序取得充足資金，尤其是研發領域。他還參與一項加快晶片新廠環境授權流程的項目，並打算將其納入本周在眾議院審議的年度國防法案中。