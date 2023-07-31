〈美股早盤〉美經濟有望軟著陸 主要指數開高

美股主要指數周一（31 日）開高，7 月尾聲預料收高，因企業財報樂觀且冀望美國經濟軟著陸，而通膨退燒也引發市場對聯準會（Fed）暫停升息的押注。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美股本周又是繁忙的一周，蘋果、亞馬遜 (AMZN-US) 兩大科技公司將在未來幾天公布上季財報；與此同時，美國本周還將公布一些關鍵的經濟數據，可能為利率前警提供線索，其中包括美國 7 月非農就業報告，該數據將於周五（4 日）公布。

摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）表示，今年華爾街的漲勢表明，美股正在沿著與 2019 年相同的路徑走下去，而 2019 年是標普 500 指數過去十年來表現最好的一年之一。該基準指數將結束第五個月的上漲，這是自 2021 年 8 月以來最長的連續上漲。

堅定看空每股的威爾森在一份報告中寫道：「我們今天掌握的數據表明，我們正處於政策驅動的周期後期反彈。這一時期的最新例證發生在 2019 年，當時 Fed 暫停升息、然後降息，其資產負債表在年底前擴張。這些發展促成股市的強勁反彈，這幾乎完全是由本益比而非公司財報推動的，就像今年的情況一樣。」

個股方面，嬌生 (JNJ-US) 在盤前股價下跌，此前一名聯邦法官裁定，該公司不能利用子公司的破產案件迫使癌症受害者放棄訴訟，接受 89 億美元的和解。福特汽車 (F-US) 公司盤前股價也走軟，此前華爾街投行 Jefferies 下調其股票評等。

其他消息方面，日本仍是交易員關注的焦點。日本央行總裁植田和男上周五表示，央行將允許 10 年期公債殖利率升至目前稱為參考點的上限上緣。這可能替未來貨幣政策正常化鋪平道路，將對大量持有日本資金的全球資產產生影響。

截至台北時間周一（31 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.15%，至每股 196.13 美元

根據外媒報導，蘋果早就夢想打造真正全螢幕的手機，今年的新機將更接近這個夢想。iPhone 15 系列的一大變動是，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的螢幕將採用與 Apple Watch Series 7 首次啟用的低注射壓力包覆成型（LIPO）技術，因此手機螢幕的邊緣框可以從 iPhone 14 的 2.2 毫米減少至 1.5 毫米。

此外，iPhone 15 Pro 會將邊框材質從容易沾上指紋的不銹鋼改為更堅固、更輕的鈦金屬。在美國以外地區，iPhone 15 系列的四款新機售價可能比往年的新機略有上漲，但因採用了鈦金屬和更先進的相機，不排除 iPhone 15 Pro 在美國本土也會漲價。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.42%，至每股 133.14 美元

Google 旗下 DeepMind 發布首個機器人演算法模型，機器人可「自我學習」。Google 的 RT-2 模型是一種全新的「視覺 - 語言 - 行動」（VLA）模型。該模型根據網上的文本和圖像進行訓練，直接指示機器人動作，比如讓機器人無需接受訓練就懂得垃圾是什麼，甚至知道怎樣扔垃圾。Google 表示，面對訓練中從未出現的新任務情形時，RT-2 的性能較前代幾乎提高一倍；RT-2 能根據基本的推理回應使用者指令。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 1.18%，至每股 36.40 美元

半導體產業轉捩點可能已至。全球晶片製造商英特爾、三星電子、SK 海力士和美光 (MU-US)，均已發出下半年晶片需求復甦的訊號。個人電腦和智能手機出貨量降幅都在收窄。人工智慧（AI）晶片領域是贏家，AI 伺服器記憶體需求也在激增。

Raymond James 將英特爾目標價從每股 35 美元上調至 42 美元、Truist 將其目標價從 32 美元上調至 37 美元、Wedbush 將其目標價從 30 美元上調至 35 美元、Stifel 將其目標價從 28 美元上調至 32 美元、BMO Capital 將其目標價從 32 美元上調至 36 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月芝加哥 PMI 報 42.8，預期 43.0，前值 41.5

美國 7 月達拉斯聯準銀行製造業活動指數預期 - 26.3，前值 - 23.2

華爾街分析：

貝萊德投資研究所資深投資組合策略師 Vivek Paul 表示，本周非農就業數據即將揭曉，投資人最關心的是美國經濟是否會軟著陸。一旦數據表明，迅速降溫的通膨確實是個更廣泛趨勢的開始，美股仍將繼續波動。

美股周一開盤前，日本公債殖利率一度飆升至 9 年來新高，日本央行宣布將以市場利率購買相當於 20 多億美元的債券，10 年期公債殖利率回落至 0.6% 以下，日元兌美元回吐上漲態勢。荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示，日本央行調整殖利率控制曲線（YCC）政策可能更多是一種技術調整，而不是政策變化。