國人最愛國旅統計 前5名由這些城市拿下

全球數位旅遊平台 Agoda 今 (31) 日公布國人最愛的國旅城市統計，由活動豐富、交通便利的台北奪下冠軍，緊接著是台中、高雄、台南和宜蘭。

Agoda 指出，國人最愛的國旅城市此次由台北市奪冠，原因在於，旅客可方便沿著捷運一路玩，探索包括台北 101、中正紀念堂、士林夜市等熱門景點，且有不定期熱鬧的節慶活動為台北更增風采，例如，2023 大稻埕夏日節從 7 月 1 日到 8 月 20 日，整整 51 日，天天都有主題體驗，每周三晚上更有長達 180 秒的煙火秀，除了煙火之外還有貨櫃市集。

而排名第二的台中則是擁有許多網美景點，高美濕地被國際譽為一生必遊之地，更在世界七大天空之鏡中榜上有名，是觀蟹、看夕陽的好地方；而美景之外，台中還有國立自然科學博物館、逢甲夜市和彩虹眷村等景點可踩點。

排名第三名的高雄，除了知名的西子灣之外，擁有被稱作是高雄版忘憂森林的大東濕地公園，蓮花池和駁二藝術特區等熱門景點也相當受歡迎。

台南排名第四，在美食之外，有個隱藏版景點枕頭山觀景台，可俯瞰整個嘉南平原風景，回到市區後，可到台南兩大古蹟安平古堡和赤崁樓朝聖。

拿下第五名的宜蘭擁有著名的內埤海灣，海天一線的景致吸引許多情侶朝聖，被稱為情人灘，同時，遊客會探索羅東夜市和冬山河親水公園等景點。