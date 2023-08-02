全家霜淇淋達10周年里程碑 推這款限定口味拚銷量翻倍

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (2) 日指出，Fami!ce 霜淇淋今年達 10 周年里程碑，已創造超過 50 億元營收，帶進 1.5 億以上來客，而今年上半年處相對淡季，每月平均仍銷破 300 萬支，維持一定銷售熱度，8 月將新推 10 周年限定口味，在旺季期間，樂觀看將再帶動消費者一波嚐鮮潮，拚較以往單月銷量翻倍成長。

全家 2013 年起攜手日本第一霜淇淋品牌 NISSEI 日世、台灣最大冰淇淋製造商南僑集團，整合口味、機台和霜料，創超商業界之先例開賣霜淇淋，使全台颳起霜淇淋旋風，截至目前，Fami!ce 於全台多達 2000 家門市販售。

全家生鮮現做調理部部長林鴻成說明，全家 Fami!ce 霜淇淋 10 年來創造 1.5 億來客、50 億業績，關鍵在於全齡化、全季節性，內部統計有高達 50% 是超過 40 歲的顧客，並打破過往冰品銷售的季節性侷限，今年上半年雖處相對淡季，每月平均熱銷破 300 萬支。

而全家 Fami!ce 霜淇淋的關鍵霜料，是由南僑集團製造生產，南僑投資上億元，協助全家建置專屬霜料產線、餅皮機台，並選用在地物料，雙方培養多年合作默契後，目前口味開發從耗時半年，縮短為 4-6 周即可完成。

據網路聲量調查顯示，全家 Fami!ce 霜淇淋去年就有近 10 萬筆網友討論，為慶祝達成 10 周年里程碑，全家 8 月推出全新口味組合「莓好時光」；同時，全家於台中永定店、大里河堤店，打造 2 間 Fami!ce 霜淇淋品牌體驗店。