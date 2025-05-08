六福將跨足國際不動產開發 範圍涵蓋亞歐澳

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-08 15:19

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觀光旅遊業者六福 (2705-TW) 總裁賴振融今 (8) 日宣布擴大國內外資產布局，除了六福酒店式商辦於明年完工，關西六福莊二期也已進入籌備，預計 2027 年完工，而在海外，將跨足國際不動產開發，積極尋覓標的以擴展新據點，目前評估有日本京都、英國倫敦和澳洲雪梨等地點。

六福自去年下半年以來營收頻創新高，去年更轉虧為盈，終結長達 8 年的虧損，賴振融說，六福像一艘大航空母艦正在轉向，體質改善慢慢會看到成績，全年有望連續第 2 年繳出獲利成績。

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對於海外布局，賴振融進一步說明，全球化已越來越普遍，將透過資產活化與分散風險來發展成國際觀光集團，「直接買建築物最快，自己再找地來蓋效率就差很多，但兩者成本差不多」，預計會在海外做符合華人需求的中高價位飯店，合適的房間量體約 200 間左右。

而即將於明年登場的六福酒店式商辦，因於規劃興建時即以環境永續出發，並提前掌握國內綠商辦稀缺，剛性需求殷切趨勢，未來可望成為台北市少數同時擁有 LEED 及 WELL 認證的頂級綠商辦，現已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願。

而關西六福莊二期已啟動，預計 2027 年完工，規劃建置 30 棟 villa，每棟設有 3 個房間，以國內獨一無二緊鄰動物的叢林概念進行低度開發，拚打造出台灣最高端的住宿體驗之一。

而除了生態渡假村，關西六福莊二期也有商場、住宅等複合式經營想法。