美股重點新聞摘要2023年07月29日

傳拜登 8 月中旬將簽署行政命令 限制美國在中國科技投資

彭博周五（28 日）援引知情人士消息報導，美國總統拜登計劃在 8 月中旬之前簽署一項行政命令，限制美國在中國的關鍵投資技術。該命令的重點是半導體、人工智慧（AI）、量子運算，並不會影響任何現有投資，只會禁止某些交易，其他交易將必須向美國政府披露。閱讀全文...

富達：日銀決策真正「意外」是鴿派的通膨預測

日本銀行 (央行，BOJ) 周五 (28 日) 放寬殖利率曲線控制 (YCC) 政策的彈性，朝改變超寬鬆貨幣政策邁出重大一步，但富達國際 (FIL) 分析師認為，周五決策真正讓人意外的是對 2024 年度極為鴿派的通膨預測，代表日銀還沒準備好改變超低利率政策。閱讀全文...

美通膨回落 密大 7 月消費者信心指數終值升至 2021 年來新高

隨美國通膨持續退燒，密西根大學周五（28 日）公布的 7 月消費者信心指數終值報 71.6，雖略低於市場預期的 72.6，但仍遠高 6 月的 64.4，寫下 2021 年 10 月以來新高。閱讀全文...

通膨持續退燒！美 6 月核心 PCE 年增 4.1% 創近兩年來最小增幅

美國商務部周五（28 日）公布數據顯示，6 月個人消費支出（PCE）物價指數年增 3.0%，略低市場預期的 3.1%，遠低前值 3.8%，為 2021 年 3 月來最小增幅；聯準會（Fed）偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 6 月核心 PCE 年升 4.1%，低市場預期的 4.2% 與前值 4.6%，創 2021 年 9 月以來最小增幅。閱讀全文...