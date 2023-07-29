分析師大讚「AI界梅西」 Palantir股價再大漲10%

在分析師大讚下，大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 周五 (28 日) 股價大漲 10% 以上。

Wedbush 技術分析師 Dan Ives 給予該人工智慧 (AI) 軟體公司「優於市場表現」的評級，以及 25 美元目標價，主張該公司無論在商業或政府分析軟體市場上均處於可爭奪市占的良好定位。

Palantir 周五股價大漲 10.28%，收每股 17.81 美元，在 AI 加持下，該股今年迄今已上漲 177% 以上。

Ives 在一份名為《AI 界的梅西》研究報告中寫道：「Palantir 以打造了一座無與倫比的 AI 堡壘，將成為未來 10 年 AI 革命的主要參與者。」梅西是國際知名球星，因帶領阿根廷隊伍締造國際賽連 36 場不敗的成績而有不敗教主之稱。

Ives 表示，每股 25 美元目標價是基於該公司 2027 年營收 50 億美元的 10 倍而來。

「我們認為 Palantir 擁有一個世代的機會，可在總額達 8000 億美元的潛在市場 (TAM) 中拿下大塊市占，同時無限多的 AI app 重新定義跨垂直行業的業務流程。」

Palantir 公司近幾個月來在現有軟體上新建立 AI 層，稱為 AIP，即人工智慧平台。

Ives 補充道：「由於 Palantir 有豐富的客戶數據處理經驗，在向純 AI 業者轉型的過程中，將利用其現有的專業知識來推動進步，並透過高品質數據實現 AI 解決方案。通過利用其數據驅動的基礎，Palantir 可駕馭新興的大型語言力量，以增強平台能力。」