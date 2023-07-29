〈紐約匯市〉日銀微調YCC引發日元震盪 美元指數小跌 周線連二紅

在日本央行 (日銀) 宣布調整殖利率曲線控制政策後，日元周五 (28 日) 震盪劇烈，這項決定促使投資人思考，大規模刺激措施是否即將出現轉變。在公布最新通膨數據後，美元指數走勢未見太大波動，終場小幅下跌，周線收紅。

隨著交易員消化訊息，日元貶逾 1.2%，至 141.15 日元兌 1 美元，但本周仍升近 0.5%。

日銀周五決議將短期利率維持在 - 0.1% 不變，10 年期公債殖利率目標維持 0% 左右，但也允許讓 10 年期公債殖利率在上下 0.5% 區間波動，表示會以更大的彈性進行殖利率曲線控制。央行還提議每個交易日以 1% 的利率購買 10 年期公債，並計劃 8 月擴大特定債券購買範圍。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，這是收緊整體貨幣政策的第一步。「它 (央行) 確實承認日本正逐漸擺脫通膨陷阱，而且有跡象表明日本央行將在未來幾個月、幾年撤回寬鬆貨幣政策。」

Schamotta 指出，日債殖利率上升的前景正在打壓全球公債殖利率，因為這代表日本投資人可能選擇將更多資金留在國內，而非部署在外國公債市場。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.07%，至 101.70，周線升逾 0.6%，連續兩周收紅。投資人繼續梳理本周公布的多項央行決策，以便更加了解貨幣政策前景。

數據方面，美國 6 月個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 3%，核心 PCE 年增 4.1%，為約兩年來最小增幅，反映物價壓力持續緩解。若降溫趨勢持續下去，有望使聯準會 (Fed) 結束 1980 年代以來最激進的升息周期。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「焦點又回到經濟成長，以及通膨未再次走高的情況下，美國經濟成長能維持多少。通膨最終將落在何處，再加上聯準會的容忍度，目前仍有很大不確定性。」

聯準會和歐洲央行 (ECB) 本周均一如預期升息 1 碼。由於通膨壓力表現出緩解的初步跡象，且經濟衰退擔憂加劇，歐洲央行保留了 9 月暫停升息的可能性。另一方面，Fed 主席鮑爾雖然幾乎沒有針對 9 月會議給出任何暗示，Fed 仍為進一步升息敞開大門。

歐元在昨日重貶後回升，漲逾 0.3% 至 1.1015 美元，本周貶近 1%。

英鎊漲近 0.4% 至 1.2844 美元。英國央行將於 8 月 3 日公布利率決議，鑑於通膨仍居高不下，市場預期將升息 1 碼。

加幣小跌 0.2%，至 1.3251 加元兌 1 美元，處在逾兩周低點。初步數據顯示，加拿大 6 月國內生產毛額 (GDP) 下滑 0.2%，為今年首度出現萎縮，反映借貸成本上升正在削弱經濟活動。

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