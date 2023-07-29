〈美股盤後〉軟著陸希望升溫 英特爾領費半強漲逾2% 周線飆超4%

英特爾、寶僑 (P＆G) 和 Roku 財報告捷，經濟數據提高經濟軟著陸希望，美債殖利率下滑，科技股大放異彩，美股主指週五 (28 日) 全數收高。

英特爾和三星、SK 海力士和美光均發出下半年晶片需求復甦的訊號，費半飆升超過 2.2%。道瓊收紅超過 175 點。標普升近 1%，創去年 4 月以來收盤新高，那指勁揚近 2%，創 5 月 26 日以來最佳單日表現。

一週來看，費半本週累漲 4.13%，表現最佳，那指週線收紅 2.02%，標普本週漲 1.01%，道瓊累漲 0.66%。

數據方面，美國 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.0%，略低市場預期，而最受聯準會 (Fed) 密切關注的通膨指標 - 核心 PCE 由 5 月份的 4.6% 放緩至 4.1%，較預期的 4.2% 更低，為 2021 年 9 月以來最低，顯示通膨持續退燒。

隨美國通膨持續退燒，密西根大學週五公布的 7 月消費者信心指數終值報 71.6，雖略低於市場預期的 72.6，但仍遠高 6 月的 64.4，寫下 2021 年 10 月以來新高。

美國勞工統計局公布的數據顯示，美國第二季聘雇成本指數季增 1%，增速創兩年來最慢，也低於華爾街預期，反映出美國勞動力市場正逐漸降溫。

政經消息，超級央行週進入尾聲，日本央行週五宣布將基準利率維持在歷史低點 - 0.1%，同時給予殖利率曲線控制 (YCC) 政策更大的靈活性，將把 10 年期日本國債收益率 0.5% 的上限視為一種參考，而非硬性限制。

英國央行任命聯準會 (Fed) 前主席、也是諾貝爾經濟學獎得主柏南克 (Ben Bernanke) 領導一項針對英國央行經濟預測及貨幣政策制定方式的外部調查，希望化解英國央行行動太慢無法遏制通膨的批評。

正尋求將自身定位為全球半導體強國的印度週五舉辦年度半導體盛會，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 和美光、AMD 和德儀等美國科技大廠高層共襄盛舉，凸顯世界第五大經濟體印度與美國、台灣和南韓並肩成為半導體主要中心的雄心。

外媒引述消息人士報導，美國總統拜登將於 8 月中旬簽署行政命令，要求政府部門制訂措施，限制美國資金在中國的關鍵投資技術投資，這項命令將著重在半導體、人工智慧 (AI) 和量子運算等。

美股週五 (28 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊中以通訊服務、非必需消費品和通訊科技等 9 大板塊收紅，公用事業和房地產板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王氣勢如虹。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.09%；Meta (META-US) 上漲 4.42%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.46%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31%。

道瓊成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 大漲 6.6%；波音 (BA-US) 上漲 2.11%；寶僑 (PG-US) 上漲 2.83%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.43%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.71%。

費半成分股普遍揚升。應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.96%；AMD (AMD-US) 漲 1.67%；美光 (MU-US) 上漲 0.18%；德儀 (TXN-US) 漲 1.07%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.88%；輝達 (NVDA-US) 漲 1.85%。

台股 ADR 集體收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.52%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.70%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.13%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 暴漲 6.60% 至每股 35.95 美元。英特爾週四公布第二季財報，隨著撙節成果發酵，上季營收、獲利雙雙優於預期，且順利轉虧為盈，同時對本季營運釋出樂觀展望。

英特爾再次矢言重返 2 奈米龍頭，喊話 2025 年要用 2 奈米、1.8 奈米超車台積電。知名半導體分析師陸行之表示，台積電內部也挺緊張的，在到處打探消息。

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.52 至每股 100.86 美元，換算價 633.30 元，折溢價率達 11.69%。台積電新竹寶山的全球研發中心週五正式落成啟用，台積電總裁魏哲家致詞時表示，研發中心啟用是要向台灣人民展現台積電根留台灣的決心。

科慕 (CC-US) 走低 3.64% 至每股 36.57 美元。桃園觀音工業區美商化學大廠科慕公司將關廠歇業，資方稱因訂單縮減、成本提高，預計 8 月 1 日關廠、9 月 30 日起分批解僱 259 名勞工。

石油巨擘埃克森美孚 (XOM-US) 收黑 1.20% 至每股 104.16 美元。埃克森美孚周五美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受到能源價格大幅下跌影響，該季淨利年減近 6 成，為連三季獲利衰退，也是自 2014-2016 年石油市場崩盤以來最長一次下滑，但營收與本月稍早時發布的預期相符。

微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31% 至每股 338.37 美元。微軟週五在提交監管機構的年度報告中更新了一個風險因素，提到如果無法獲得資料中心圖形處理器 (GPU)，就可能出現雲端服務中斷。微軟近期財報凸顯雲端業務已經成為主要營收來源。

經濟數據

美國 6 月 PCE 年增 3%，預期 3.1%，前值 3.8%

美國 6 月 PCE 月增 0.2%，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 6 月核心 PCE 年增 4.1%，預期 4.2%，前值 4.6%

美國 6 月核心 PCE 月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 6 月個人收入月增 0.3%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 6 月個人支出月增 0.5%，預期 0.4%，前值 0.2%

美國第二季 ECI 季增 1%，預期 1.1%，前值 1.2%

美國第二季就業薪資季增 1%，預期 1.2%，前值 1.2%

美國 7 月密大消費者信心指數終值報 71.6，預期 72.6，前值 64.4

華爾街分析

求職網站 Indeed.com 經濟學家 Cory Stahle 稱：「與去年同期相比，美國勞動力市場正在放緩，薪資增長正在降溫。雇主們不再像過去幾年那樣感受到漲薪壓力。」

Toews 資產管理公司執行長 Phil Toews 表示：「對於多投來說，這感覺就像是一個非常非常好的時刻。出人意料的良性消費物價指數、GDP 成長報告、依然強勁的就業以及強勁的消費者，這些因素結合在一起，讓我們意識到我們可能不會陷入衰退。」

Inflation Insights 總裁 Omair Sharif 點評：「如果勞動力市場繼續走軟，薪資增長也應該走軟，這應該會讓人們對通膨最終結果更有信心，聯準會官員更可有理由在 9 月中旬的會議上暫停升息。」

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