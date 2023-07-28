中國住建部表態要鬆綁房市政策 一線城市「認房又認貸」有望鬆動

中國住建部周四（27 日）表態要鬆綁房市政策，進一步落實好「認房不認貸」政策，專家認為，一線城市「認房又認貸」有望鬆動。

據新華社報導，住建部部長倪虹近日在企業座談會上表示，要繼續鞏固房地產市場回升態勢，積極支持剛性和改善性住宅需求，進一步落實降低購買首套住房首付比率和貸款利率、改善性住宅換購稅費減免、個人房貸「認房不認貸」等政策。

據《財聯社》報導，專家認為，房市持續低迷，是住建部發聲的原因。雖然政府已經提出多項房市措施，但收效甚微，房市仍未明顯起色。

「此前中央對於房地產的發聲基本都是寬泛定調和喊話形式，本次發聲則是近期來首次中央對於政策松綁的公開具體表態，提出了具體可行的政策內容和鬆綁方向，是對 7 月 24 日中央政治局會議的補充和細化。」諸葛數據研究中心高級分析師陳霄認為，住建部此次發聲，對接下來的地方城市政策調整具有關鍵性指導意義。

對於住建部的表態，外界最關注的莫過於住建部對「認房不認貸」的表述。

「認房又認貸」意指如果購房者有房貸紀錄，再買房時即使名下無房或已經還清貸款，也會被認定為二套，而二套房的首付比例、房貸利率及稅費均明顯高於首套房，抑制了改善住宅需求。

據諸葛數據研究中心不完全統計，自去年以來，鄭州、杭州、南京、蘇州、無錫、天津、佛山、珠海、東莞等超過 20 城已經調整「認房又認貸」政策。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，目前限購較嚴格且執行「認房又認貸」政策的城市，主要包括北上廣深、成都、西安等十餘座核心城市。倪虹部長明確提出個人房貸「認房不認貸」，預料短期內二線城市可能率先調整，一線城市亦存在調整空間。

多位專家認為，住建部此次對個人房貸「認房認貸」的表述，對一線城市的影響最大。

目前北京的購房政策為「認房又認貸」，即購房者如名下有一套住宅或有貸款記錄，再次貸款買房即為二套。其商業貸款最低首付普宅為 60%，非普為 80%，房貸利率為 5.25%。

如果購房者改為「認房不認貸」，換房家庭首付比重可調整為 35%，房貸利率可降至 4.75%。

上海也實施「認房不認貸」政策，換房家庭購房首付比率高達 70%，房貸利率為 5.25%。若上海改為「認房不認貸」，首付比重可調整為 35%，房貸利率可降至 4.55%。

「對京滬兩地的分析可以看出，認房不認貸能夠非常明顯降低改善型住房需求的首付和利率成本。」易居研究院研究總監嚴躍進表示。

「若是取消認房認貸，購買二套房就可以按照首套房標準執行，對於改善性客戶來說是一個重磅利好，大大降低購房成本，減輕還款壓力，拉動入市積極性，促進改善性需求釋放。」陳霄也說。

中原地產首席分析師張大偉則認為，一線城市預料不會全面鬆綁「認房又認貸」政策，很可能會先在北京房山、上海臨港等偏遠區域試點。